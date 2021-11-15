



Президент Зеленський про віялові відключення світла листопад 2021 - 23.11.2021 15:39

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про відключення світла у країні, порадивши громадянам не слухати «казки». Про це повідомляє Укр інформа.

За словами нашого лідера, цим можуть лякати лише тих, у кого відключено логіку та критичне мислення. "Держава нікого не залишить без світла і тепла, незважаючи на те, що все не просто у світі, який справді переживає енергетичну кризу", - сказав він.

Зеленський порадив відключати звук на деяких брехливих телеканалах, а найкраще не дивитися їх взагалі. "Це збереже і нерви, і електроенергію", - підсумував президент.

Раніше мешканців України попередили про ризик віялового відключення світла цієї зими. На думку голови Української спілки промисловців та підприємців Анатолія Кінаха, без світла залишаться не лише регіони, а й Київ.

11 листопада ймовірність вимкнення електроенергії в українській столиці оцінив мер Києва Віталій Кличко. На думку градоначальника, у разі затяжних морозів можливі віялові відключення світла, чого у місті не відбувалося вже 20 років. Київський мер зазначив, що на сьогоднішній день брак вугілля та газу відчувають одразу 12 столичних підприємств, які виробляють тепло та електроенергію.

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