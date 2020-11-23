



Віялові, веєрні відключення листопад 2021 - 23.11.2021 10:00

В Україні розпочалися віялові відключення електрики, заявив заступник голови обласної ради Херсонської області Єгор Устинов. Депутат перерахував кілька районів, де перебої з електрикою змусили лікарні та інші об'єкти інфраструктури працювати на дизельних генераторах. Про це повідомляє Укрінформ.

«Протягом місяця відбуваються віялові відключення у Новотроїцькому, Генічному, Нижньосірогозькому та інших районах. Тому щоденні мантри від влади, що все чудово і жодних відключень немає, це повний абсурд», - розповів Устинов.

У відключеннях електрики в регіоні депутат звинувачує бездіяльність київської влади. На його думку, керівництво України має вжити термінових заходів щодо подолання енергетичної кризи, щоб вирішити проблему з нестачею енергоресурсів на місцях.

"Потрібно вводити мораторій на підвищення тарифів, терміново укладати прямі контракти на енергоносії, надати держпідтримку вугледобувним підприємствам країни", - пояснив Устинов.

На початку листопада стало відомо, що в Україні зупинено 51 із 88 діючих енергоблоків на теплоелектростанціях країни (ТЕС). Причина - брак палива, насамперед вугілля. Станом на 2019 рік ТЕС забезпечували 29 відсотків вироблення всієї електроенергії в Україні, поступаючись першим місцем тільки електроенергії з атомних станцій.

Платинова Буковина, Чернівці

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