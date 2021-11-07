



У Мамаївцях 20 річний викрав у власної бабусі 33000 євро. Йому загрожує 12 років тюрми - 20.11.2021 13:41

Зловмисник проник до будинку звідки викрав понад 30 тисяч іноземної валюти. За скоєне правопорушнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

18 листопада до поліції звернулася 64-річна жителька села Мамаївці Чернівецького району, яка повідомила про крадіжку 10 тисяч євро та 23 тисячі доларів США.

На місці злочину працювали слідчо-оперативні групи відділення поліції № 2 ( м. Кіцмань ), Чернівецького районного управління поліції, спеціаліст-криміналіст, оперативники УКР і поліцейські-кінологи ГУНП в Чернівецькій області.

Здійснивши низку першочергових розшуково-слідчих заходів, правоохоронці отримали прикмети ймовірного злодія та оперативно встановили його місцезнаходження.

Поліцейські з’ясували, що 20-річний онук потерпілої, який проживає також у цьому будинку, скориставшись відсутність бабусі викрав 33 тисячі іноземної валюти.

Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та вилучили в нього речові докази.

Наразі вирішується питання про повідомлення правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 5 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Платинова Буковина, Чернівці

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