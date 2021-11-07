У Мамаївцях 20 річний викрав у власної бабусі 33000 євро. Йому загрожує 12 років тюрми

- 20.11.2021 13:41
У Мамаївцях 20 річний викрав у власної бабусі 33000 євро. Йому загрожує 12 років тюрми

 Зловмисник проник до будинку звідки викрав понад 30 тисяч іноземної валюти. За скоєне правопорушнику загрожує до 12 років позбавлення волі.
18 листопада до поліції звернулася 64-річна жителька села Мамаївці Чернівецького району, яка повідомила про крадіжку 10 тисяч євро та 23 тисячі доларів США.
На місці злочину працювали слідчо-оперативні групи відділення поліції № 2 ( м. Кіцмань ), Чернівецького районного управління поліції, спеціаліст-криміналіст, оперативники УКР і поліцейські-кінологи ГУНП в Чернівецькій області.
Здійснивши низку першочергових розшуково-слідчих заходів, правоохоронці отримали прикмети ймовірного злодія та оперативно встановили його місцезнаходження.
Поліцейські з’ясували, що 20-річний онук потерпілої, який проживає також у цьому будинку, скориставшись відсутність бабусі викрав 33 тисячі іноземної валюти.
Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та вилучили в нього речові докази.
Наразі вирішується питання про повідомлення правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 5 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Платинова Буковина, Чернівці

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