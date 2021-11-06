



Чому діти не здатні до самостійних рішень? - 18.11.2021 15:51

Новий виклик для покоління мільйонів

Найчастіше діти, які народилися нашому столітті, вміють на момент свого дорослішання майже все. Крім одного: вони не здатні до самостійних рішень. І що з цим робити, не знає ніхто, включаючи і автора цих рядків

Правильна сім'я, яка виховує дитину відповідно до всіх педагогічних віянь XXI століття: надавати можливості для розвитку, вчитися має бути цікаво, у дитини є особистість і її треба поважати.

— Він у нас із самого початку був здібним та допитливим. Ось йому ще трьох років не виповнилося, а він уже питав: навіщо це? Чому так? Ми йому завжди відповідали, і книжки купували, і водили до різних цікавих місць, де були заняття для дітей. Йому все подобалося — він на святах ніколи ні клоунів не боявся, ні Діда Мороза, як, знаєте, буває, діти бояться... І віршик завжди міг прочитати, і на запитання відповісти. У дитячий садок ми його вже ближче до чотирьох років віддали, і там вихователі дивувалися, як багато він всього знає та вміє. А потім були різні гуртки, і він скрізь опинявся в перших рядах. Ви, мабуть, зараз думаєте: усі батьки вважають, що їхні діти найкращі, але в нас не так — нам керівники гуртків прямо казали: йому все добре дається. І по музиці йому виходило, і по спорту, і малював він просто дивовижними такими яскравими фарбами — наче сонцем усе залито. Читати, можна сказати, сам навчився чотири роки — ми йому тільки кубики показали й книжки відповідні. Дуже математику любив — складати, віднімати, дідусь наш із ним багато цим займався, в ігровій формі, звісно…

— А-а-а-а... — кажу я ще через п'ять хвилин усіляких вихвалянь на адресу невідомої мені дитини та опису зусиль сім'ї з її всебічного розвитку. — А до мене ви навіщо зараз прийшли?

І тут мені описують ситуацію, від якої я дуже турбуюся, бо чую про неї вже не вперше, а ось що з нею робити — не знаю.

Коротко в цій (і в інших подібних до неї) сім'ї відбувається таке:

Допитливу дитину роками всіляко розвивають та розважають — сім'я вкладається не по-дитячому, але й без впадання у зайвий раж, цілком розумно та ефективно. Англійська, спорт, музика - це само собою, для загального розвитку особистості, та й малювання у тебе добре йде, шкода кидати, і ти ще можеш вибрати, що тобі подобається, ми тебе підтримаємо. Він вибирає і, як і раніше, успішно займається тим і цим, непогано вчиться, складає всякі заліки та іспити, отримує розряд з цього і пояс якогось кольору по тому. Усім (у тому числі й самій дитині) все це безперервне коловертання подобається, всі його люблять і покладають на нього якісь невизначені надії. Поступово його допитливість зменшується, але це всім (у тому числі і йому самому) здається природним, він же зростає, вимоги в гімназії збільшуються, не буває, щоб завжди два притопи, три прихлопи, треба зосередитися на здачі перекладних тестів... Він вписаний в якийсь ритм розвитку та навчання, і цей ритм усім (зокрема і йому самому) знову ж таки здається розумним та ефективним. Навчання йде, тести цілком собі успішно здаються...

І ось начебто видно світло наприкінці цього широкого і розвеселого тунелю, демократична сім'я з найдобрішими особами сідає в коло і каже підростаючому чаду:

- Ти прекрасний сам по собі, плюс ми страшенно багато в тебе вклали за всі ці роки. Чим же ти, такий прекрасний, тепер займешся? Зрозуміло, у нас навіть у думках немає диктувати тобі, але ми хотіли б знати...

І тут настає перший незручний момент. Чадо дивиться дивно і каже:

— А я, власне, не знаю…

- Як це не знаєш?! - Неприємно здивовані родичі. — Та ти ж до всього здібний, вивчений у добрій школі, завжди на доброму рахунку, плюс куди ми тебе тільки не водили і не возили і чого тільки не навчали додатково… За таких вступних — маєш обов'язково знати!

Підліток із родичами цілком згоден: справді здатний, справді водили, возили, навчали. Отже — маю знати! Але не знає…

Поступово сім'я починає насідати і обурюватися: що це виходить — ми все робили даремно? Стільки років, стільки грошей і стільки людино-годин… Згадують, як, аби вступити до гарної школи, наймали дорогого репетитора, плюс дідусь після інфаркту по чотири години на день із ним займався…

— А я вас просив? - Слабо огризається чадо.

Але насправді йому й самому ніяково. Що відбувається? Чому так?

Поступово підліток стає млявим та апатичним. Менше часу проводить за уроками і більше — у комп'ютері та телефоні. Всі інші захоплення якось самі по собі розсмоктуються. У якийсь момент батьки з жахом виявляють, що чадо не те що з дому вигнати, а й з ліжка підняти важко. Лежить із телефоном і все.

- Що відбувається?!!

Мені погано. Я нічого не хочу. У мене немає сил. Мене нічого не тішить. І я боюся чогось невизначеного. Що це? Відповідь виявляється знову ж таки в інтернеті. Здається, я хворий. У мене

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини