



Микола Харківський: проти його батьків відкрили справу - 18.11.2021 17:41

Смертельна ДТП у Харкові: проти батьків малолітнього мажору відкрили справу. Прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що батьків 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові, можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Як передає "ТЕКТР", про це він розповів Громадському.

Так, за словами Чубенка, відкрито кримінальне провадження за ст. 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів) та ст. 166 (невиконання батьками їхніх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Зокрема, ст. 287 передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до 5 років. Стаття 166 – обмеження чи позбавлення волі терміном від 2 до 5 років.

При цьому батькам Харківського поки що про підозру не повідомили. Крім того, журналісти зазначили, що на розслідуванні їхньої ролі у ДТП, в якому загинув 58-річний харків'янин, наполягає сторона потерпілих.



Крім того, адвокат дітей загиблого у ДТП Ігор Черняк на своїй сторінці у Фейсбуку 18 листопада повідомив, що "основна тактика захисту сім'ї Миколи буде спрямована на те, щоб вивести батьків з-під удару".

Саме тому важливо, щоб слідство працювало і далі. І не просто працювало, а робило все по максимуму. Так, це може бути перший подібний прецедент в Україні. Має бути перший, показовий, прецедент. як проводять час їхні діти”, – пояснив він.

Платинова Буковина, Чернівці

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