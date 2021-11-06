У Чернівецькій області запрацював ще один Центр безпеки

- 18.11.2021 09:40
У Чернівецькій області запрацював ще один Центр безпеки

Його відкриття відбулося сьогодні, 17 листопада, у Великокучурівській територіальній громаді. Тепер понад 15 тисяч буковинців, які проживають на території громади, мають можливість оперативно отримати допомогу поліції, рятувальників та медиків.

Це вже другий Центр безпеки громадян на території Чернівецької області. Нагадаємо: перший такий Центр запрацював на Буковині два роки тому в селищі Лужани Мамаївської територіальної громади. Його поява позитивно вплинула на якість і оперативність надання населенню послуг із захисту життя, здоров’я та приватної власності.

Урочисте відкриття нового Центру безпеки громадян відбулося у селі Великий Кучурів за участі керівництва місцевого підрозділу поліції, ГУ ДСНС України у Чернівецькій області, голови територіальної громади та місцевих жителів.

Окрім допомоги екстрених служб, громадяни можуть отримати в новоствореному Центрі також послуги ЦНАПу.

Під час відкриття команда Центру безпеки громадян ознайомила жителів громади із своєю технікою, оснащенням і продемонстрували повну готовність максимально оперативно реагувати на будь-які загрози безпеці жителів громади.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Центр безпеки Чернівці

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