



Мігранти атакували польських поліцейських, є постраждалі. Відео - 16.11.2021 16:46

Мігранти атакували кордон Білорусі з Польщею та закидали польських поліцейських камінням

Серед травмованих – жінка-поліцейська з Польщі.

Мігранти, ескалація на кордоні Білорусі та Польщі, постраждалі

У вівторок, 16 листопада, на кордоні Польщі з Білоруссю, де мігранти намагаються прорватися на територію Європейського Союзу, постраждали семеро польських поліцейських.

Як повідомляє прес-служба поліції Польщі, двоє правоохоронців мають травми голови.

"В результаті сьогоднішніх нападів поранено 7 поліцейських. Серед них поліцейський, якого вдарили каменем по голові та доставили до лікарні; жінку-поліцейську з травмою голови доставлено до лікарні та 5 поліцейських з травмами рук і ніг", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляють у поліції, травми отримані внаслідок того, що мігранти закидають польських правоохоронців різними предметами, зокрема камінням, палицями та пляшками.

. У відповідь силовики застосували водомети та сльозогінний газ. Один із польських поліцейських отримав поранення — перелом кісток черепа.



15 листопада від двох до трьох з половиною тисяч мігрантів, які прибули до Білорусі, щоб звідти потрапити до Євросоюзу, почали збиратися біля закритого прикордонного переходу Брузги-Кузниця. Вони прорвали частину огорож і вирушили у бік Польщі. У відповідь на це польська сторона через гучномовець попередила біженців про застосування сили під час перетину кордону.

Спроби перетнути кордон продовжилися і вночі, коли четверо білоруських офіцерів намагалися пошкодити паркан і закликали 11 мігрантів перейти через кордон, але польські військові цього не допустили, зазначає Міноборони Польщі. А 16 листопада, як повідомляє кореспондент RT, мігранти почали кидати в польських поліцейських камінням, ціпками та металевими прутами.

У відповідь військові Польщі застосували проти мігрантів водомети та сльозогінний газ. Над кордоном завис військовий гелікоптер. У Міноборони Польщі заявили, що через атаки мігрантів один поліцейський отримав тяжкі поранення — у нього перелом кісток черепа після удару предметом. Вдень 16 листопада мігранти пішли з кордону, вони попрямували у бік наметового табору.

15 листопада президент Білорусі Олександр Лукашенко провів 50-хвилинну телефонну розмову з Ангелою Меркель. В офісі в.о. канцлери Німеччини заявили, що політики обговорили ситуацію на кордоні Білорусі та країн ЄС — Латвії, Литви та Польщі. Того ж дня розмову на цю тему провели президент Росії Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон. З Лукашенком Путін поговорив 16 листопада.

За словами речника уряду Польщі Петра Мюллера, країна готується до «багатьох місяців» міграційної кризи на кордоні з Білоруссю. Тепер влада Польщі планує цілодобово будувати нову огорожу на кордоні з Білоруссю. Роботи проводитимуть одночасно на чотирьох дільницях.

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