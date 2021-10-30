



В Україні подорожчало вершкове масло, цукор та популярні крупи - 12.11.2021 12:57

Незважаючи на те, що соціально значущі продукти значно подорожчали з початку 2021 року, українців попереджають про подальше подорожчання деяких товарів.

Про це пише "Хвиля" з посиланням на дані Держстату.

З січня 2021 року до жовтня вершкове масло дещо подорожчало: середня вартість зросла на 10.55% з 44,44 грн до 49,13 грн за упаковку в 200 грамів.

Подорожчання зачепило і цукор: якщо на початку року покупці могли придбати кілограм по 21,89 грн, то протягом року цінник досяг 27,80 грн, станом на жовтень, що на 26,99% більше.

Також зростанням здивували ціни на популярні крупи. Гречка подорожчала на 15,65% і досягла у жовтні 43,44 грн/кг, тоді як на початку року коштувала в середньому 37,56 грн/кг.

Манна крупа трохи додала в ціні 6,33%: середня вартість з 16,26 грн/кг зросла до 17,29 грн/кг.

Кілограм ячної крупи у січні 2021 року коштував у середньому 13,49 гривень, а у жовтні цінник встановили на рівні 15,06 гривень (+11.63%).

Платинвоа Буковина, Чернівці

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