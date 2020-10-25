



В Україні може подорожчати страховка авто - 25.10.2021 10:08

Пропозицію вніс Нацбанк

Національний банк України пропонує змінити чинний порядок обов'язкового страхування відповідальності водіїв.

Так, до нововведень відноситься збільшення розміру страхових компенсацій потерпілим при ДТП в рамках договорів ОСАЦВ і новий механізм розрахунку страхового платежу.

Регулятор розробив два проекти ухвали правління, які винесені на громадське обговорення. Зауваження та пропозиції до документів можна подати до 26 листопада.

При цьому в Нацбанку пояснили, що востаннє страхові виплати за договорами ОСАЦВ змінювалися 2019-го. Проте розмір компенсації має підвищуватись щодо показника інфляції. Регулятор висловив думку, що це дозволить підвищити рівень захисту постраждалих у ДТП.

Зокрема, проектами пропонується збільшити ліміти страхових виплат за автоцивілкою таким чином:

- зі 130 до 160 тис. грн на одного потерпілого – якщо внаслідок ДТП з вини водія було завдано шкоди майну третіх осіб;

- з 260 до 320 тис. грн за одного потерпілого – за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих у ДТП;

- з 50 до 80 тис. грн за одного потерпілого – у разі, якщо фіксація страхового випадку відбувається шляхом оформлення європротоколу (без участі поліції). При цьому скористатися європротоколом можна за взаємною згодою водіїв-учасників, які мають поліси ОСАЦВ. Однак у ДТП постраждалих людей не повинно бути, а у автовласників не можуть мати ознак наркотичного, алкогольного сп'яніння.

На додаток до цього за пропозицією Моторного транспортного бюро (МТБ) передбачено затвердити розмір базової страховки автомобіля за договорами ОСАЦВ розміром 180 гривень. А ось визначати кінцеву вартість "автоцивілки" вже в залежності від коригувальних коефіцієнтів у кожному конкретному випадку.

Ці коефіцієнти також пропонується затвердити проектом постанови правління Нацбанку. Таким чином, сума страховки залежатиме від:

- Тип транспортного засобу;



- місця реєстрації (проживання) водія чи розташування підприємства;

- сфери використання авто (наприклад, таксі, вантажні перевезення тощо);

- власника транспортного засобу (фізособа або юрособа);

- "віку" авто;



- строку дії договору страхування та способу його складання;

- Наявності страхових випадків у минулому.

Крім того, у НБУ запропонували створити на базі МТБ єдину централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування відповідальності водіїв. До неї будуть вноситись усі діючі та припинені договори автострахування, дані про страхові випадки, а також транспортні засоби та їх власників.

Слід зазначити, що ОСАЦВ – обов'язкове страхування соціальної відповідальності, яку водії повинні отримати до реєстрації автомобіля. Таку страховку треба оформлювати щороку. Автоцивілка покриває збитки, заподіяні потерпілій стороні, в межах затверджених лімітів.

Всі новини