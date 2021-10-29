



ДТП в селі Юрківці: зіткнення авто з деревом. Фото - 06.11.2021 10:05

Сьогодні, 6 листопада, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Юрківці Чернівецького району.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції.

Поліцейські з’ясували, що 22-річний житель села Баламутівка, керуючи автомобілем «Opel», не обрав безпечної швидкості руху, виїхав за межі проїжджої частини дороги та допустив зіткнення з деревом.

Внаслідок аварії 22-річний пасажир, житель села Горішівці, отримав тілесні ушкодження. Попередньо лікарі діагностували у буковинця забій хребта.

За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина Чернівцв

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