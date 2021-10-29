



Язик розпухає та червоніє: виявивлено ознаки дефіциту одного вітаміну - 05.11.2021 11:45

Дієтолог Вест: червона та глянсова мова є ознакою нестачі вітаміну В12

Лікарі назвали незвичайний стан язика ознакою дефіциту вітаміну B12.

За словами дієтолога, фахівця з розладів харчової поведінки Хелен Вест, недолік цього вітаміну в організмі може спричинити різні захворювання. Медик вказала на одну ознаку, за якою можна одразу зрозуміти, що людині не вистачає B12. Виявляється, мова в таких випадках розпухає, стає червоною і трохи глянцевою. Лікарі називають це явище глосит. При цьому на вигляд здається, ніби смакові рецептори зовсім зникли.

Уест уточнила, що глосит призводить до дефектів мови, у людини спостерігаються зміни і під час їди. Ознака з'являється не відразу, а протягом кількох років. Глосит, крім нестачі вітаміну В12, можуть спричинити вживання гострої їжі, сухість у роті або кислотний рефлюкс.

Раніше член національної Асоціації дієтологів та нутриціологів Марина Макіша розповіла, що нестача вітаміну В12 в організмі людини може призвести до слабкості та млявості, спровокувати розвиток анемії.

Платинова Буковина, Чернівці

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