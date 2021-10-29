



Україну накриє атмосферний фронт із морозами та мокрим снігом. 7-11 листопада - 06.11.2021 13:34

Українцям розповіли, яка погода буде у країні на початку наступного тижня.

Прогноз оприлюднила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Так, в Україні на початку майбутнього тижня пройдуть дощі, у деяких регіонах навіть із мокрим снігом. При цьому температура повітря поступово зменшиться до нуля градусів.

Зокрема, у неділю, 7 листопада, на всій території України обійдеться без опадів. А ось уже з понеділка із півночі Європи почне заходити холодне повітря. До того ж, атмосферний фронт принесе в Україну не лише різке зниження температури повітря, а й опади. Таким чином, з 9 по 11 листопада в деяких регіонах очікується мокрий сніг.



У понеділок, 8 листопада, температурні характеристики подекуди пустяться до 5-7 градусів тепла. на Півдні буде значно тепліше – від 13 до 16 градусів тепла. У західних та північних областях прогнозуються дощі.

А ось уже у вівторок, 9 листопада, атмосферний фронт, який принесе із собою опади, накриє всю територію країни. При цьому найінтенсивніші опади очікуються у південному та східному регіонах. Стовпчики термометрів опустяться до 5 до 7 градусів тепла на Заході та до 12 градусів тепла на Півдні.

До того ж, у середу, 10 листопада, температурні характеристики продовжать опускатися. Так, температура повітря становитиме від 4 до 6 градусів тепла у всіх областях країни. А ось у південних буде трохи тепліше – близько 9 градусів тепла. Вночі прогнозуються заморозки до 3 градусів морозу.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини