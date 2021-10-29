Україну накриє атмосферний фронт із морозами та мокрим снігом. 7-11 листопада

- 06.11.2021 13:34
Україну накриє атмосферний фронт із морозами та мокрим снігом. 7-11 листопада

Українцям розповіли, яка погода буде у країні на початку наступного тижня.

Прогноз оприлюднила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Так, в Україні на початку майбутнього тижня пройдуть дощі, у деяких регіонах навіть із мокрим снігом. При цьому температура повітря поступово зменшиться до нуля градусів.

Зокрема, у неділю, 7 листопада, на всій території України обійдеться без опадів. А ось уже з понеділка із півночі Європи почне заходити холодне повітря. До того ж, атмосферний фронт принесе в Україну не лише різке зниження температури повітря, а й опади. Таким чином, з 9 по 11 листопада в деяких регіонах очікується мокрий сніг.

У понеділок, 8 листопада, температурні характеристики подекуди пустяться до 5-7 градусів тепла. на Півдні буде значно тепліше – від 13 до 16 градусів тепла. У західних та північних областях прогнозуються дощі.

А ось уже у вівторок, 9 листопада, атмосферний фронт, який принесе із собою опади, накриє всю територію країни. При цьому найінтенсивніші опади очікуються у південному та східному регіонах. Стовпчики термометрів опустяться до 5 до 7 градусів тепла на Заході та до 12 градусів тепла на Півдні.

До того ж, у середу, 10 листопада, температурні характеристики продовжать опускатися. Так, температура повітря становитиме від 4 до 6 градусів тепла у всіх областях країни. А ось у південних буде трохи тепліше – близько 9 градусів тепла. Вночі прогнозуються заморозки до 3 градусів морозу.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: прогноз погоди 7, 8, 9, 10, 11 листопада 2021 року

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Вісім людей загинули через тисняву на музичному фестивалі в Техасі Люди загинули через тисняву на концерті репера Тревіса Скотта в Техасі
- 06.11.2021 11:39
ДТП в селі Юрківці: зіткнення авто з деревом. Фото На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення
- 06.11.2021 10:05
Язик розпухає та червоніє: виявивлено ознаки дефіциту одного вітаміну За словами дієтолога, фахівця з розладів харчової поведінки Хелен Вест, недолік
- 05.11.2021 11:45
Нинішня система освіти готує людей у кращому випадку до позавчора Нинішня система освіти готує людей у ​​кращому випадку до “сьогодні”, а здебільшого до “позавчора
- 01.11.2021 12:48
Україну накриють сильні дощі в 7 областях Дощі будуть у східних, південних областях. Зокрема, злива буде у таких областях:
- 01.11.2021 12:41
Синдром срібної ложки: поради психолога Якщо ви спостерігаєте у своєї дитини «синдром срібної ложки», слід...
- 30.10.2021 11:12
Психолог КПТ онлайн Приходьте на зустріч, навіть якщо ви вже
- 30.10.2021 10:07
Коли можна вакцинуватися перехворілим COVID-19? Як пише "Платинова Буковина", про це повідомляє прес-служба відомства.
- 30.10.2021 09:51
Михайло Лабковський - інтервью Маші Єфросініній Михайло Лабковський у пояснив причини подружніх змін
- 29.10.2021 13:49
В Банченах открыли клинику Клиника святителя Луки. Видео 18 октября руководитель РПЦ Онуфрий (Березовский) и другое духовенство Моспатриархата совершило
- 29.10.2021 12:16

Всі новини