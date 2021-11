Нинішня система освіти готує людей у кращому випадку до позавчора - 01.11.2021 12:48

Нинішня система освіти готує людей у ​​кращому випадку до “сьогодні”, а здебільшого до “позавчора” , вважає Ігор Новіков, футуролог, радник Президента України (2019-2020), голова SingularityU Kyiv, організатор Global Impact Challenge Ukraine, куратор потоку "Майбутнє" на iForum 2021.

Я насамперед намагаюся приділяти свою увагу фундаментальним речам, які змінюються у світі та намагаюся виробити якусь стабільну модель виходу з цього хаосу.

Враховуючи те, що ми останні п'ять років говорили про те, як змінюватиметься світ, а пандемія якоюсь мірою стала каталізатором змін, зараз дуже цікаво, хоч і лякаюче, спостерігати за тим, як майбутнє стає сьогоденням.



Основні напрямки змін для мене — це трансформація соціальних інститутів, тектонічні зрушення в глобальній економіці, світ пост-правди і дезінформації, що розквітає, прогрес технологій, що прискорюється, зміна парадигм у медицині. Ми зараз як у тій дитячій казці – багато кричали "вовк", а ось зараз "вовк" прийшов, а ми, на жаль, не готові. Багато хайпа та нуль практики.

Якщо раніше були локальні проблеми в кожній країні, то зараз виникла одна велика проблема для всіх. Як ви вважаєте, пандемія поєднала світ?

Ви знаєте, я думаю, що ні. Ми все ще лише підходимо до кінця першого, так званого “дружнього” етапу пандемії та пов'язаних із нею змін. А далі прийде усвідомлення того, що колишній світ уже не повернути, що призведе до найжорсткішої конкуренції.

У контексті пандемії ми вже бачимо дуже чіткий поділ на країни з доступом до вакцини та без. І бачимо реальний рівень підтримки та взаємодопомоги, а не той, про який ми утопічно мріяли раніше.



В історії людства боргова криза завжди призводила до кризи попиту, потім до торгових війн, які у свою чергу переростали у війну.

Це один зі сценаріїв і дуже хотілося б, щоб він не реалізувався.

Я більше тут маю на увазі такі загальносвітові тенденції, як відмова від офісів, поява YOLO-економіки (you only live once), коли ТОП-менеджери йдуть з високооплачуваних, але не улюблених робіт у стартапи.

Не заперечую, це може і чудово, але, на жаль, ці тренди навряд чи вплинуть на загальну картину глобальних змін.

Ось, наприклад, у Китаї машинний зір вже працює з визначенням емоцій та мікро-емоціями. Я думаю, що ми дуже близькі до появи масового доступного поліграфа або принаймні загальнодоступного детектора емоцій. Така технологія фундаментально змінить низку сфер, підходи в політиці, а інститут шлюбу призведе до катастрофічної кризи.



Або можна згадати майбутній колапс старих систем розподілу добробуту. Зростаюча нерівність - одна з найбільших глобальних проблем на сьогодні. Трансформується працевлаштування, вмирають моно-професії, лихоманить середній клас. Маленька частина його відлітає в надбагатство, а більшість повільно падає за межу бідності. І найстрашніше, що у нас і близько немає нових стабільних моделей для вирішення цієї проблеми, а значить – ми шукатимемо відповідь у класиці, яка з'явилася тоді, коли про смартфони не мріяли навіть письменники-фантасти.

Третє і найстрашніше - це невідповідність викликам часу системи освіти. З такою швидкістю та масштабом змін у світі, система освіти (в принципі, у будь-якій країні світу) досі готує молодь та дітей до минулого.

Подумайте про наступне - дитина, яка цього року піде до школи, закінчить її в районі 32-го року, а вищий навчальний заклад закінчить у 37-му. Нинішня система освіти має готувати дитину до 37-го року, а в ідеалі взагалі до 78-го, коли вона вийде на пенсію. А якщо придивитися до існуючої картини, то школи, ВНЗ, системи профорієнтації готують людей у ​​кращому разі до “сьогодні”, а здебільшого до “позавчора”.

Але зараз є багато приватних шкіл. Вони декларують індивідуальний підхід до навчання і навіть у деяких, у старших класах, намагаються робити стартапи. Багато дітей з маленького віку вчать китайську. Але знову ж таки, не всі батьки мають гроші на ці приватні школи.



Я взагалі не вважаю вивчення китайської важливим чинником завтрашнього дня. Зараз смартфони вільно розмовляють будь-якою мовою. І технології на сьогоднішній момент дозволяють людям спілкуватись абсолютно спокійно без мовного бар'єру. І, зауважте, навіть цьому діти змушені вчитися самі.

Мені здається, що ми маємо фундаментально переглянути зовсім інші речі. Ми повинні розвивати у дітей креативність на такому ж рівні, на якому розвиваємо грамотність. Ми маємо вчити дітей працювати з інформацією, вчити критичному мисленню. Якщо подивитися на більшість шкіл, вони ув'язнені під стару, ще індустріальну, епоху. Одним із завдань таких шкіл є - вбити критичне мислення та поставити дитину на конвейєр. Вчити дітей тому, що можуть робити машини - вкрай недальновидно.

Одна чи дві приватні школи не вирішать проблеми. Нам потрібно підготувати до майбутнього не п'ятдесят дітей і навіть не двісті п'ятдесят, а всіх дітей. І це проблема не лише України, це проблема всього світу.

І мають бути відповідні ресурси та якась зрозуміла програма впровадження. Від держави має йти ініціатива?



Ви знаєте, мені не здається, що у нинішньому світі держава – конкурентоспроможний драйвер адаптації до змін. Буде швидше та простіше знайти рішення на рівні громадянського суспільства. Воно більш адаптивне і менш бюрократизоване. Воно ж і першим відчуває зміни у поведінці людей, адже світ змінюється не з появою технології, а тоді, коли він змінює звички та норми.



Держава, максимум, що може зробити (і те, якщо вона адаптивна і осудна) - це побачити ці зміни, побачити запропоновані моделі в рамках суспільства та максимально швидко імплементувати їх на рівні держави. Ну чи хоча б не заважати.



Тобто це має бути об'єднання якихось небайдужих осіб. Найчастіше, небайдужі особи – це ті люди, які мають тут бізнес, які зацікавлені та проактивні.



Абсолютно вірно. Наприклад, найкраще рішення в рамках деолігархізації - це створення так званого децентралізованого олігарха. Коли б середні, великі, не заполітизовані, не олігархічні бізнеси об'єдналися з громадянським суспільством і створили як мінімум еквівалентну за стилем і впливом силу. Як правильно нещодавно помітили: Україна зміниться лише тоді, вибори придбає не олігарх, а народ.



Також, для фундаментальних змін, дуже важливою є поява нових політичних еліт. Президент Зеленський своєю перемогою на виборах зробив одну дуже знакову річ – зламав систему, в якій одні й ті самі особи постійно обіймали вищі державні пости. Тепер суспільство має зробити наступний крок – створити наступне покоління політиків, без прив'язки до цінностей та еліт минулого.



Ви куратор напряму “Майбутнє” на майбутньому iForum. Скажіть, за яким критерієм ви відбирали спікерів свого потоку? Що червоною лінією проходитиме через усі доповіді?



У попередні роки потік “Майбутнє” був про теорію. Ми намагалися представити відвідувачам iForum різні візії, моделі, які б могли матеріалізуватися.



Якщо ви перегляньте мій виступ на головній сцені iForum у 2017 році, то почуєте фразу, що протягом трьох років світ зміниться до невпізнання. Рівно 2020 року це сталося. Тому ми зараз, вже прийшовши в епоху змін, хочемо зробити потік "Майбутнє" про практику.



Тепер, коли ми знаємо, як світ змінюється, в який бік рухається, нам більше не потрібно переконувати людей у ​​тому, що прогнозування майбутнього – це актуально, що зміни впливають на кожного. Цього року ми хочемо подати практику та відповіді на запитання, а що ж, власне, робити далі.



Одна з доповідей, на яку з нетерпінням чекаю я, наприклад, буде про фундаментальні зміни у сфері фінансів та економіки. У разі глобальної кризи, що робити, хотілося б знати до її настання, а інакше буде, як охоче до пандемії.



Будуть виступи про медицину, розвиток штучного інтелекту, про трансформацію людських взаємин. Буде чудова доповідь про світ пост правди та дезінформації, а також і про одне з найбільш перспективних рішень цієї проблеми – цифровий дітокс.



Перше і, напевно, основне завдання спікерів, мене та самого потоку – це дати практичні відповіді та рішення, на які люди могли б спиратися у пошуках нової стабільності.





Насправді, мій меседж, він більш масовий, тому що зміни, які зараз відбуваються (в економіці, освіті, безпеці та навіть у макро психології людини) стосуються кожного, незалежно від того, це маркетолог чи власник бізнесу...або студент, чи пенсіонер, яка різниця.



Я думаю, що необхідно уникати нішевості, коли ми дивимося лише у свою сферу та ігноруємо глобальний контекст. Майбутнє стосується кожного.

