



Коли можна вакцинуватися перехворілим COVID-19? - 30.10.2021 09:51

У МОЗ відповіли, коли можна вакцинуватися перехворілим COVID-19.

МОЗ також склало список випадків, при яких вакцинація від коронавірусу може бути небезпечною.

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, коли можна вакцинуватися перехворіли на коронавірус COVID-19.

Як пише "Платинова Буковина", про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Так, у МОЗ підкреслили, що українцям, які перехворіли на COVID-19, також потрібно робити щеплення від коронавірусу. При цьому медики радять вакцинуватись через три місяці після одужання, проте можна й раніше.

"Вакцинація може бути відстрочена на 3 місяці з часу перебігу COVID-19 або здійснена раніше, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР/визначення антигену вірусу SARS-CoV-2", – пояснили у МОЗ.

У відомстві також зазначили, що в тому випадку, якщо людина захворіла на ковід після того, як отримала першу дозу вакцини, друге щеплення можуть відстрочити.

"Друга доза може бути введена відповідно до затверджених схем вакцинації конкретних вакцин, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19. Термін дії довідки – до 3 місяців", - йдеться в повідомленні.

Крім того, МОЗ склало список випадків, за яких вакцинація від коронавірусу може бути небезпечною. Так, довідка про протипоказання видається при абсолютних протипоказаннях (тобто, якщо є чітко визначена ймовірність серйозних побічних реакцій) або за тимчасових (у цьому випадку вказується термін).

При цьому такі рішення ухвалює лише лікар, виходячи з діагнозу пацієнта та списку МОЗ. Довідки про протипоказання щеплення почнуть видавати на початку листопада. За оцінками МОЗ, лише 1% населення не можна робити щеплення.

Платинова Буковина

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