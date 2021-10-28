Коли можна вакцинуватися перехворілим COVID-19?

- 30.10.2021 09:51
Коли можна вакцинуватися перехворілим COVID-19?

У МОЗ відповіли, коли можна вакцинуватися перехворілим COVID-19.

МОЗ також склало список випадків, при яких вакцинація від коронавірусу може бути небезпечною.

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, коли можна вакцинуватися перехворіли на коронавірус COVID-19.

Як пише "Платинова Буковина", про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Так, у МОЗ підкреслили, що українцям, які перехворіли на COVID-19, також потрібно робити щеплення від коронавірусу. При цьому медики радять вакцинуватись через три місяці після одужання, проте можна й раніше.

"Вакцинація може бути відстрочена на 3 місяці з часу перебігу COVID-19 або здійснена раніше, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР/визначення антигену вірусу SARS-CoV-2", – пояснили у МОЗ.
У відомстві також зазначили, що в тому випадку, якщо людина захворіла на ковід після того, як отримала першу дозу вакцини, друге щеплення можуть відстрочити.

"Друга доза може бути введена відповідно до затверджених схем вакцинації конкретних вакцин, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19. Термін дії довідки – до 3 місяців", - йдеться в повідомленні.
Крім того, МОЗ склало список випадків, за яких вакцинація від коронавірусу може бути небезпечною. Так, довідка про протипоказання видається при абсолютних протипоказаннях (тобто, якщо є чітко визначена ймовірність серйозних побічних реакцій) або за тимчасових (у цьому випадку вказується термін).

При цьому такі рішення ухвалює лише лікар, виходячи з діагнозу пацієнта та списку МОЗ. Довідки про протипоказання щеплення почнуть видавати на початку листопада. За оцінками МОЗ, лише 1% населення не можна робити щеплення.

Платинова Буковина

Ключові слова: вакцина від ковід коли моєна робити якщо перехворів

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Синдром срібної ложки: поради психолога Якщо ви спостерігаєте у своєї дитини «синдром срібної ложки», слід...
- 30.10.2021 11:12
Психолог КПТ онлайн Приходьте на зустріч, навіть якщо ви вже
- 30.10.2021 10:07
Михайло Лабковський - інтервью Маші Єфросініній Михайло Лабковський у пояснив причини подружніх змін
- 29.10.2021 13:49
В Банченах открыли клинику Клиника святителя Луки. Видео 18 октября руководитель РПЦ Онуфрий (Березовский) и другое духовенство Моспатриархата совершило
- 29.10.2021 12:16
Як навчитися говорити про свої досягнення? Поради Поставте мету своєї самопрезентації. З ким ви
- 29.10.2021 11:58
Протипоказання для вакцинації COVID-19 МОЗ затвердило список протипоказань для вакцинації від COVID-19
- 29.10.2021 11:44
Поліцейські зареєстрували на Буковині майже 400 порушень карантину з 21 жовтня більше 20 мобільних рейдових груп перевіряють дотримання протиепідемічних заходів
- 29.10.2021 10:29
Холостячку" Огневич помітили з фаворитом шоу у ресторані Києва Злата Огневич засвітилася з фаворитами реаліті, чемпіоном
- 29.10.2021 10:26
Здати ПЛР тест на Ковід в Києві безкоштовно: перелік адрес ПЛР тест на ковід (ПЛР тест на COVID) у Києві можна отримати безкоштовно
- 29.10.2021 09:41
Микола Харківський: пфсля ДТП його взято під варту без застави До 16-річного Миколи Харківського, який 26 жовтня на своєму автомобілі Infiniti протаранив
- 28.10.2021 11:51

Всі новини