



Протипоказання для вакцинації COVID-19 - 29.10.2021 11:44

МОЗ затвердило список протипоказань для вакцинації від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я затвердило список медичних протипоказань для вакцинації від COVID-19. Тепер за певних умов українці можуть отримати від лікаря офіційну довідку, що їм протипоказана вакцинація. Про це пише НВ.

Станом на кінець жовтня 2021 року в Україні доступні для щеплень три препарати:

мРНК-вакцина Pfizer-BioNTech (Comirnaty)



векторна вакцина AstraZeneca (вона ж Vaxzevria, Covishield, AstraZeneca-SKBio)



інактивована вакцина CoronaVac (від Sinovac Biotech)



Запаси мРНК-вакцини Moderna (Spikevax) в Україні вичерпано. Однак головний санлікар Ігор Кузін нещодавно заявив, що Україна може отримати цей препарат у рамках механізму COVAX.

Згідно з укладеними контрактами, до кінця 2021 року в Україну надійде ще 13 млн. 400 тис. доз вакцин Comirnaty (Pfizer). Від глобальної ініціативи COVAX Україна отримає 2021 року ще 5 млн. 450 тис. доз вакцин.

Таким чином, загальна сумарна кількість очікуваної в Україні вакцини до кінця 2021 року становить 18 млн. 850 тисяч доз.

Глава МОЗ України Віктор Ляшко розповів, що комбінувати можна мРНК-вакцини — тобто перше щеплення зробити Moderna, друге — Pfizer чи навпаки.

Крім того, якщо перша доза була зроблена вакциною AstraZeneca, то для другої можна використовувати мРНК-вакцину, тобто Moderna або Pfizer.

Змішування інших типів вакцин зараз не передбачено. Тобто після Coronavac щеплюватися препаратом Moderna або Pfizer поки що не рекомендується.

Будь-яку з вакцин COVID-19 не слід використовувати в таких випадках:

тяжка алергічна реакція на компоненти вакцини;

тяжка алергічна реакція на попередню дозу саме цієї вакцини;

гостре поточне захворювання з температурою вище 38,5 º C - небезпеки для пацієнта така вакцинація не становить, але вакцина може втратити ефективність (при цьому легка нежить без температури не є перешкодою для щеплення).

Будь-яку з вакцин COVID-19 не слід використовувати в таких випадках:

тяжка алергічна реакція на компоненти вакцини;

тяжка алергічна реакція на попередню дозу саме цієї вакцини;

гостре поточне захворювання з температурою вище 38,5 º C - небезпеки для пацієнта така вакцинація не становить, але вакцина може втратити ефективність (при цьому легка нежить без температури не є перешкодою для щеплення).

Детальний перелік станів та захворювань, які слід обговорити з лікарем перед вакцинацією AstraZeneca, наводить британське Агентство з регулювання лікарських засобів та медичних товарів.

Базовими протипоказаннями для щеплення цим препаратом є:

хвороба Кларксона - синдром підвищеної проникності капілярів, відомий також як синдром капілярного витоку;



тромбоемболічні події (тромбози або тромбоцитопенія, тобто зниження кількості тромбоцитів) після першої дози вакцини - тоді другу можна зробити однією з вакцин мРНК, Moderna або Pfizer/BioNTech;



алергія на один із компонентів вакцини;



наявність поточного захворювання/застуди з температурою вище 38-38,5 ºC



Не є прямими протипоказаннями, але можуть бути предметом обговорення з лікарем перед щепленням AstraZeneca.

гепарин-індукована тромбоцитопенія, тромбоз синусів твердої мозкової оболонки (погіршення відтоку крові від головного мозку через закупорку синусів кров'яними згустками - тромбами);



синдром Гійєна-Барре;



наявність проблеми з кровотечами або прийом ліків, що розріджують кров (антикоагулянти).



Центр контролю та профілактики захворювань США називає такий перелік протипоказань для вакцини Moderna:

тяжка алергічна реакція (наприклад, анафілактичний шок) після першої дози Moderna або на один із компонентів будь-якої мРНК вакцини проти COVID-19 (Moderna або Pfizer-BioNTech);



негайна алергічна реакція будь-якого ступеня тяжкості на попередню дозу або відома (діагностована раніше) алергія на один із компонентів вакцини.



У таких випадках у США радять вивчити можливість зробити щеплення векторною вакциною (в Україні з векторних вакцин використовується AstraZeneca).

Також повідомляється, що хронічні хвороби не є протипоказанням для щеплення, зазначає МОЗ України. Навпаки, люди з хронічними захворюваннями ризикують важче перенести COVID-19, тому потребують захисту, яку дає вакцинація.

При цьому все одно слід повідомити лікаря, який оглядає вас перед щепленням, про свої хронічні хвороби та про будь-які попередні алергічні реакції.

На сьогоднішній день в Україні дозволено щепити вагітних жінок після консультації з лікарем, який веде вагітність — рекомендовано використовувати мРНК-вакцини (Comirnaty/Pfizer-BioNTech або Moderna).

Якщо вагітна отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 на векторній платформі (AstraZeneca/Covishield/SKBio) до або під час вагітності, лікар повинен розповісти їй про співвідношення ризиків та користі від другого щеплення, і жінка сама вирішуватиме, чи отримати другу дозу цієї ж вакцини під час вагітності чи вже після пологів.

Жінки, які годують дітей грудним молоком, також можуть бути щеплені вакцинами Covishield/Pfizer-BioNTech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Лише інструкція вакцини CoronaVac/Sinovac Biotech забороняє прищеплювати нею, що годують грудьми.

Сезонні та побутові алергії

Побутова чи сезонна алергія не є протипоказанням для вакцинації. Люди з полінозом або алергічним ринітом можуть щепитися навіть у період загострення хвороби.

Бронхіальна астма, серцево-судинні захворювання, діабет

Такі пацієнти ризикують важко захворіти на COVID-19 і отримати ускладнення. Тому їм не лише дозволена, а й потрібна вакцинація.

Онкологічне захворювання

Такі люди також перебувають у групі ризику і можуть важко перенести COVID-19, тому вони потребують вакцинації.

Втім, якщо людина проходить курс імуносупресивної терапії, вакцинація може мати належного ефекту. Тому варто порадитися з лікарем, коли краще зробити щеплення.

Для вакцинації можна використовувати будь-яку з вакцин проти COVID-19, що є в Україні.

Аутоімунні та системні захворювання

У таких людей імунна відповідь на вакцину може бути слабшою. Незважаючи на це, їм потрібно вакцинуватися від коронавірусної хвороби, оскільки захворювання на COVID-19 може бути для них смертельним. Тим пацієнтам, які ще не отримують лікування, рекомендують зробити щеплення за два тижні до початку імуносупресивної терапії.

ВІЛ

ВІЛ-позитивним людям можна і потрібно вакцинуватись. Люди з ВІЛ – у групі ризику тяжкого перебігу COVID-19. Вакцини не можуть спричинити захворювання навіть на фоні імунодефіциту, тому що не є живими, «повноцінними» вірусами.

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