



Здати ПЛР тест на Ковід в Києві безкоштовно: перелік адрес - 29.10.2021 09:41

ПЛР тест на ковід (ПЛР тест на COVID) у Києві можна отримати безкоштовно - ми нижче наводимо перелік адрес пунктів безкоштовного тестування для громадян.

Як відомо, у зв'язку з погіршенням ситуації по COVID-19, з 1 листопада у Києві вводиться червона карантинна зона.

На Київщині червона зона вводиться з 30 жовтня. Нагадаємо, що у зв'язку з цим запроваджується низка обмежень: відвідування громадського транспорту, ТРЦ, кафе. кінотеатрів можливі лише за наявності 2 щеплень від коронавірусу (щеплення Джонсон та Джонсон робиться 1 раз), про що має свідчити Сертифікат у додатку Дія, або можлива наявність паперової версії того ж самого Сертифіката.

Також нагадаємо, що можливе відвідування всіх локацій Києва без обмежень, якщо зроблено ПЛР тест, який діє 72 години. Перевірку наявності Сертифікату чи тесту поклали на поліцію — мобільні групи поліції вибірково перевірятимуть громадян, і у разі виявлення порушення накладатимуть санкції — а це штрафи розміром до 34000 гривень.

Багато хто в ці дні стають у черзі у пунктах вакцинації у Києві та області, але багато людей не мають можливості стояти у довгих чергах на вакцинацію. Адже вакцинація стає дедалі потрібнішою, а відповідно, у пунктах вакцинації виникли черги. Вночі ж пункти вакцинації закриті. У робочий час багато пунктів вже приймають громадян на вакцинацію лише за попереднім записом.

ПЛР тест коштує зазвичай приблизно від 300 гривень та дорожче. Багато хто зараз став цікавитися цим документом як для надання на робочому місці, так і для вільного переміщення Києвом.

Нижче ми розміщуємо список можливих пунктів, адреси та час роботи, де можна здати ПЛР тест (тест на коронавірус безкоштовно) та отримати підтвердження безкоштовно:

Платинова Буковина, Чернівці

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