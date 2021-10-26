



Михайло Лабковський - інтервью Маші Єфросініній - 29.10.2021 13:49

Михайло Лабковський у пояснив причини подружніх змін.

Відомий психолог-практик став героєм нового проекту Маші Єфросініної «Питання-відповідь»

Українська телеведуча Маша Єфросиніна продовжує підкорювати YouTube-простір. За останні кілька місяців зірка запустила вже два успішні кейси: гучне шоу "Дорослі дівчатка", створене в колаборації з Олею Поляковою, і проект "Про них усі говорять", який знайомить глядачів з унікальними людьми, які роблять цей світ кращим. Обидва концепти були тепло сприйняті публікою.

На досягнутому Маша Єфросиніна вирішила не зупинятися. У понеділок, 26 жовтня, ведуча представила шанувальникам оновлену YouTube-рубрику "Питання-відповідь", у якій разом із фахівцями з різних областей вона розкриває теми, що хвилюють мільйони. Героєм першого випуску став Михайло Лабковський – психолог-практик із 35-річним стажем, експерт популярних теле- та радіопрограм, автор нестандартних методик.

Під час інтерв'ю Маша та Михайло відверто і без прикрас поговорили про секс. Вони обговорили, чому парі складно промовляти один з одним свої сексуальні уподобання, як слід реагувати на фантазії партнера про іншу людину, і чим загрожує відсутність сексуальної освіти в школах. Не оминули і таку актуальну для багатьох тему подружніх змін.

- Один мій знайомий зрадив свою дружину. Це шокувало, адже вони були неймовірною парою, їх завжди об'єднувало велике чисте кохання, – поділилася Маша Єфросиніна. – І коли я запитала у нього, чому так вчинив, він відповів: «Я просто не можу змиритися з тим, що до кінця життя в мене буде один сексуальний партнер…» Тобто проблема криється в голові, а не в неприборканій пристрасті. Чому ж перспектива мати одного партнера на все життя настільки лякає, що підштовхує людей до змін?

– Це дуже цікава тема, – наголосив Михайло Лабковський. – Справа в тому, що людина полігамна за своєю біологічною природою, а шлюб – моногамний. І у багатьох наших проблемах винен страх. Уявіть, чоловік хоче з кимось переспати, він приходить до дружини і чесно каже: Я тебе дуже люблю. Але через те, що не сплю ні з ким, окрім тебе, почуваюся неповноцінним. Хочеться трохи різноманітності…» У жінки у такому разі два варіанти: «Звичайно, я не проти, експериментуй» або «Давай на цьому закінчимо наші стосунки, я з тобою розлучаюся». Саме страх прожитий другий сценарій змушує чоловіка брехати.

За словами Лабковського, відносини між партнерами руйнують не фізичну близькість із другою людиною. Усьому виною брехня, якою вона супроводжується.

– Зрада – це не секс, це його приховування. Сам по собі секс - справа хороша, і до зради він не має відношення. Коли ви брешете – ось ця зрада, – підкреслив іменитий психолог. - Прийдіть і чесно скажіть своєму партнерові, що вас турбує. Всі ми люди, у всіх є потреби та фантазії, всі ми хочемо різноманітності та експериментів. То навіщо брехати? Чи не простіше сказати правду? У такому разі на вас чекає два варіанти наслідків подій: або ваш партнер погодиться і підтримає вас, або ні. Так, останній сценарій цілком може закінчитися розлученням. Але якщо ви не спробуєте, не отримаєте нічого, і як результат – все життя ненавидітимете свого партнера, сприймаючи себе як його заручника. Воно того варте? Ні. То навіщо перетворювати своє життя і життя партнера на г*вно? Щоправда – завжди найкращий вибір.

Як же зважиться на відверту розмову з партнером? Як обговорити проблеми у ліжку, щоб не образити його та не зруйнувати сімейну ідилію?

Платинова Буковина, Чернівці

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