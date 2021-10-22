



Як навчитися говорити про свої досягнення? Поради - 29.10.2021 11:58

Скромність не прикрашає: як говорити про свої досягнення.



Хвалити себе непросто. Основна причина полягає в тому, що цьому мало кого навчали у дитинстві. Найчастіше в нашій культурі вбивають такі установки, як "Я" - остання буква алфавіту, "Скромність прикрашає". Але насправді про свої здобутки треба вміти розповідати, особливо для кар'єрного просування. Ділимося 7 порадами про те, як говорити про свої переваги.

Поставте мету своєї самопрезентації. З ким ви говоритимете, навіщо і за яких обставин? Наприклад, ви хотіли б обговорити з керівником можливість підвищення. Ваше завдання – довести, що ви вже готові до нових завдань та обов'язків, оскільки регулярно виконували попередні відповідно до критеріїв. Отже, наступний крок – вибрати проекти, завдання, які стануть аргументами.

Підкріплюйте свої міркування фактами: що було зроблено – який результат отримано. Ви називаєте не характеристику, наприклад «я відповідальний», а описуєте конкретну ситуацію, в якій ви виявили ту чи іншу якість. Коли ви говорите про жорсткі навички, по можливості звертайтеся до метриків. Допустимо, ви не просто «хороший маркетолог», а фахівець, який зміг просунути певний продукт і досягти результату, що вимірюється в цифрах.

Ви чогось досягли, але яким був цей шлях? Можна сказати, що це далося легко, і, швидше за все, це буде неправдою. Чесно зізнайтеся, з якими труднощами ви зіткнулися і як їх подолали: так, ваша історія тільки підвищить рівень довіри.

Якщо вам хтось допомагав у виконанні якогось проекту чи завдання, не забудьте про цих людей. Наприклад, на співбесіді ви можете розповісти про процес командної роботи: як ви взаємодіяли з іншими, як вирішували незгоди.

Спроби самоствердитися за рахунок інших, навпаки, говорять про вашу невпевненість у собі. Тому постарайтеся уникнути таких фраз, як "Я зробив краще, ніж він", "Порівняно з моїм колегою ...". Натомість ви можете порівняти себе з самим собою, а саме розповісти про прогрес. Припустимо, спочатку ви виконували лише одне завдання у проекті, а потім почали займатися його розробкою та відповідати за реалізацію.

Якщо ви кажете про свої досягнення, не намагайтеся завуалювати їх або вдати, що насправді не хочете про це говорити. Це лише знижує рівень довіри.

Якщо ви сумніваєтеся у власних вміннях, змусити інших повірити у вас не вдасться. Спочатку усвідомте свої справжні досягнення, які можна підкріпити фактами.

Платинова Буковина, Чернівці

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