



Микола Харківський: пфсля ДТП його взято під варту без застави - 28.10.2021 11:51

Смертельна ДТП у Харкові: водія Infiniti суд узяв під варту без застави

До 16-річного Миколи Харківського, який 26 жовтня на своєму автомобілі Infiniti протаранив «Шевроле», застосували запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Відповідне рішення було ухвалено судом у четвер, 28 жовтня.

Раніше повідомлялося, що у Харкові Infiniti на величезній швидкості протаранив Chevrolet: 1 особа загинула, 3 постраждали (відео).

За кермом Infiniti був 16-річний "мажор". Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів попадав у поле зору правоохоронців.

Увечері у середу, 27 жовтня, 16-річному водієві Infiniti вручили підозру.

Сьогодні суд обирав йому запобіжний захід.

Платинова Буковина, Чернівці

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