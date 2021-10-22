Микола Харківський: пфсля ДТП його взято під варту без застави- 28.10.2021 11:51
Смертельна ДТП у Харкові: водія Infiniti суд узяв під варту без застави
До 16-річного Миколи Харківського, який 26 жовтня на своєму автомобілі Infiniti протаранив «Шевроле», застосували запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.
Відповідне рішення було ухвалено судом у четвер, 28 жовтня.
Раніше повідомлялося, що у Харкові Infiniti на величезній швидкості протаранив Chevrolet: 1 особа загинула, 3 постраждали (відео).
За кермом Infiniti був 16-річний "мажор". Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів попадав у поле зору правоохоронців.
Увечері у середу, 27 жовтня, 16-річному водієві Infiniti вручили підозру.
Сьогодні суд обирав йому запобіжний захід.
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