Переговорник Фірташа Торнер, якого оголошували в розшук, відвідував Офіс Зеленського

- 26.10.2021 11:09
Переговорник Фірташа Торнер, якого оголошували в розшук, відвідував Офіс Зеленського

Переговорщик Фірташа, якого оголошували в розшук, відвідував Офіс Зеленського - проект "Схеми". Журналісти з'ясували, що Торнер відвідував Офіс президента у лютому цього року.

Соратник українського бізнесмена Дмитра Фірташа, громадянин Молдови та Росії Дмитро Торнер відвідував Офіс президента України. Незадовго до цього візиту його було знято з міжнародного розшуку, повідомили 28 жовтня журналісти "Схем" (проект "Радіо Свобода" та "UA:Перший"). У розпорядженні журналістів опинилося фото відвідування Торнером Офісу президента 3 лютого цього року. "Схеми" верифікували його, зіставивши з подіями того часу.

Торнера називали ймовірним переговорником Фірташа – нібито у питаннях допомоги з боку бізнесмена у пошуку компромату на нинішнього президента США Джо Байдена.

Торнер намагався балотуватися до Верховної Ради у 2019 році. Тоді Міністерство внутрішніх справ разом зі Службою безпеки України заявили, що цей кандидат під номером 44 у списку від "Опозиційної платформи – За життя" – насправді громадянин Молдови на ім'я Дмитро Некрасов та нібито "ховається від міжнародного правосуддя". Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та попросили ЦВК зняти його з виборів.

За даними українського слідства, він втік з місць позбавлення волі в Молдові, приїхав до України і зробив собі кілька українських паспортів на різні прізвища: п'ять внутрішніх та чотири закордонні – нібито на підставі підроблених документів. Використовуючи ці паспорти, за даними силовиків, він незаконно перетинав український кордон. Перевірка Державної міграційної служби виявила, що документи є недійсними.

Як з'ясували журналісти, у 2003–2004 роках у Молдові Торнера, тоді ще Некрасова, засудили за низкою статей: викрадення майна в особливо великих розмірах, шахрайство, діяльність, пов'язана з наркотиками, а також викрадення чи пошкодження документів. Торнер майже одразу втік з місця обмеження волі і був оголошений Молдовою у розшук.

В Україні за Торнером у 2019-му році було відкрито провадження за двома статтями – щодо ймовірного використання підроблених документів та незаконного перетину кордону. Пізніше додалася ще одна стаття – про можливе шахрайство. Він отримав підозру по двох із цих епізодів і був оголошений у розшук.

Однак у серпні 2020 року Генпрокуратура закрила провадження щодо соратника Фірташа. На запит "Схем" в Офісі генпрокурора лише зазначили, що рішення про закриття "законне та обґрунтоване" і послалися на судову постанову, якою це було визнано.

Журналістам вдалося ознайомитися з фрагментом копії постанови про закриття справи та з'ясувати, що слідство не довело шахрайства та не побачило складу злочину у діях Торнера за статтею щодо використання підроблених паспортів. Причина, зокрема, в тому, що слідству не вдалося встановити особу одержувача паспортів на інші прізвища, які, ймовірно, також мав Торнер.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Фото - скріншот з відео програми Схеми

Ключові слова: Дмитро Торнер, Дмитрий Торнер, Торнер Молдова, Молдавия Торнер, Торнер втік з тюрми в Молдові

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Банченах открыли клинику Клиника святителя Луки. Видео 18 октября руководитель РПЦ Онуфрий (Березовский) и другое духовенство Моспатриархата совершило
- 29.10.2021 12:16
Як навчитися говорити про свої досягнення? Поради Поставте мету своєї самопрезентації. З ким ви
- 29.10.2021 11:58
Протипоказання для вакцинації COVID-19 МОЗ затвердило список протипоказань для вакцинації від COVID-19
- 29.10.2021 11:44
Поліцейські зареєстрували на Буковині майже 400 порушень карантину з 21 жовтня більше 20 мобільних рейдових груп перевіряють дотримання протиепідемічних заходів
- 29.10.2021 10:29
Холостячку" Огневич помітили з фаворитом шоу у ресторані Києва Злата Огневич засвітилася з фаворитами реаліті, чемпіоном
- 29.10.2021 10:26
Микола Харківський: пфсля ДТП його взято під варту без застави До 16-річного Миколи Харківського, який 26 жовтня на своєму автомобілі Infiniti протаранив
- 28.10.2021 11:51
Хочете швидко схуднути? Слідкуйте за рівнем вітаміну D Отримати вітамін D, можна просто засмагаючи на пляжі, тож ожна худнути, просто
- 26.10.2021 13:09
В Черновцах сгорела маршрутка, в ней было 10 пассажиров Как можно заметить на видео, у маршрутки горит корпус , сама маршрутка находится на
- 26.10.2021 11:33
В Україну сунуть морози: де похолодає найсильніше У деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -5.
- 25.10.2021 17:30
Солепромисли Геройської продали на онлайн-аукціоні за рекордну суму В ході торгів його вартість зросла в 7,3 раз від стартової!
- 22.10.2021 15:35

Всі новини