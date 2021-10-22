



Переговорник Фірташа Торнер, якого оголошували в розшук, відвідував Офіс Зеленського - 26.10.2021 11:09

Переговорщик Фірташа, якого оголошували в розшук, відвідував Офіс Зеленського - проект "Схеми". Журналісти з'ясували, що Торнер відвідував Офіс президента у лютому цього року.

Соратник українського бізнесмена Дмитра Фірташа, громадянин Молдови та Росії Дмитро Торнер відвідував Офіс президента України. Незадовго до цього візиту його було знято з міжнародного розшуку, повідомили 28 жовтня журналісти "Схем" (проект "Радіо Свобода" та "UA:Перший"). У розпорядженні журналістів опинилося фото відвідування Торнером Офісу президента 3 лютого цього року. "Схеми" верифікували його, зіставивши з подіями того часу.

Торнера називали ймовірним переговорником Фірташа – нібито у питаннях допомоги з боку бізнесмена у пошуку компромату на нинішнього президента США Джо Байдена.

Торнер намагався балотуватися до Верховної Ради у 2019 році. Тоді Міністерство внутрішніх справ разом зі Службою безпеки України заявили, що цей кандидат під номером 44 у списку від "Опозиційної платформи – За життя" – насправді громадянин Молдови на ім'я Дмитро Некрасов та нібито "ховається від міжнародного правосуддя". Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та попросили ЦВК зняти його з виборів.

За даними українського слідства, він втік з місць позбавлення волі в Молдові, приїхав до України і зробив собі кілька українських паспортів на різні прізвища: п'ять внутрішніх та чотири закордонні – нібито на підставі підроблених документів. Використовуючи ці паспорти, за даними силовиків, він незаконно перетинав український кордон. Перевірка Державної міграційної служби виявила, що документи є недійсними.

Як з'ясували журналісти, у 2003–2004 роках у Молдові Торнера, тоді ще Некрасова, засудили за низкою статей: викрадення майна в особливо великих розмірах, шахрайство, діяльність, пов'язана з наркотиками, а також викрадення чи пошкодження документів. Торнер майже одразу втік з місця обмеження волі і був оголошений Молдовою у розшук.

В Україні за Торнером у 2019-му році було відкрито провадження за двома статтями – щодо ймовірного використання підроблених документів та незаконного перетину кордону. Пізніше додалася ще одна стаття – про можливе шахрайство. Він отримав підозру по двох із цих епізодів і був оголошений у розшук.

Однак у серпні 2020 року Генпрокуратура закрила провадження щодо соратника Фірташа. На запит "Схем" в Офісі генпрокурора лише зазначили, що рішення про закриття "законне та обґрунтоване" і послалися на судову постанову, якою це було визнано.

Журналістам вдалося ознайомитися з фрагментом копії постанови про закриття справи та з'ясувати, що слідство не довело шахрайства та не побачило складу злочину у діях Торнера за статтею щодо використання підроблених паспортів. Причина, зокрема, в тому, що слідству не вдалося встановити особу одержувача паспортів на інші прізвища, які, ймовірно, також мав Торнер.





Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Фото - скріншот з відео програми Схеми

Всі новини