Хочете швидко схуднути? Слідкуйте за рівнем вітаміну D

- 26.10.2021 13:09
Хочете швидко схуднути? Слідкуйте за рівнем вітаміну D

Отримати вітамін D, можна просто засмагаючи на пляжі, тож можна худнути, просто засмагаючи на сонці

Дослідження показали, що дефіцит вітаміну D пов'язаний із збільшенням ваги та навіть ожирінням. Тож, стеж за вітаміном D

Згідно з дослідженнями, люди з ожирінням та надмірною масою тіла, які отримували добавки вітаміну D у поєднанні з низькокалорійною дієтою, швидше худнули в порівнянні з тими, хто дотримувався такого ж харчування, але без вітаміну.

З'ясувалося, що огрядні люди мають низький рівень вітаміну D через те, що їдять бідну вітамінами їжу і мало бувають на сонці. При цьому повному потрібно більше цього вітаміну.

Так що якщо ви з тих людей, які голодують, виводять себе дієтами та тренуваннями, але все одно не можуть схуднути, перевірте рівень вітаміну D. Заповніть його нестачу добавками, продуктами, прогулянками.

Варто зазначити, що при хворобах, наприклад проблемах в кІшківнику та ЖКТ, вітаміни з їжі не засвоюються. Та навіть при дуже правильному харччуванні, в раганізмі будуть дефіцити вітамінів.

Перевірити рівень вітаміну Д можна в лабораторії Сінево. Там можна за 400 гривень обрати окремий пакет досліджень та перевірять рівень гемоглобіну, гормон, загальний анализ крові та рівень вітаміну Д. Кров береться з вени.
Виходь гуляти

Майже 50% населення світу страждає від дефіциту вітаміну D через малорухливий спосіб життя, неповноцінне харчування та погану екологію.

Незважаючи на те, що вітамін D у природному вигляді є у багатьох продуктах харчування, таких як йогурт, яйця, апельсиновий сік, лосось, тунець та злаки, медики рекомендують отримувати його під впливом прямого сонячного світла. Харчові добавки також надійний засіб підтримки прийнятного рівня вітаміну D в організмі.

Чудові сигнали

Вітамін D у поєднанні з лептином сприяють зниженню ваги за рахунок того, що вони надсилають у мозок відповідний сигнал, дозволяючи організму зрозуміти, що він ситий. При його дефіциті цей зв'язок порушується, що змушує їсти більше, ніж потрібно.

Крім того, вітамін D допомагає підвищити рівень серотоніну, який регулює здорову вагу, зменшуючи почуття голоду. Також він відповідає за рівень тестостерону, що сприяє зниженню ваги у чоловіків.

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