



Нестача вітаміну Д. Як перевірити та що робити? - 21.10.2021 13:09

Масштаби поширення D-вітамінного дефіциту набули характеру пандемії, яка торкнулася переважної частини населення, включаючи дітей і підлітків, дорослих, вагітних і жінок, що годують, жінок у менопаузі, літніх людей, серед яких поширеність дефіциту вітаміну D може досягати 100%

Навіщо потрібен вітамін Д3

Вітамін D є унікальним, тому що крім функції вітаміну виконує і функцію гормону.

Як вітамін, він стимулює утворення особливого транспортного білка в слизовій оболонці кишечника, який переносить кальцій та фосфор до кісткової та м'язової тканин.

За рахунок цього в крові підтримується постійний рівень кальцію та фосфору, що необхідно для формування та росту кісток, профілактики остеопорозу, переломів, рахіту та псування зубів, а також спазмів у м'язах.

Варто зазначити, що при хворобах, наприклад проблемах в кІшківнику та ЖКТ, вітаміни з їжі не засвоюються. Та навіть при дуже правильному харччуванні, в раганізмі будуть дефіцити вітамінів.

Перевірити рівень вітаміну Д можна в лабораторії Сінево. Там можна за 400 гривень обрати окремий пакет досліджень та перевірять рівень гемоглобіну, гормон, загальний анализ крові та рівень вітаміну Д. Кров береться з вени.

Як гормон він активно впливає на формування імунітету, нервово-м'язову провідність, нормальне зростання клітин та профілактику запалень

Нестача вітаміну D3

Дефіцит вітаміну D більш поширений, ніж можна було б очікувати. Які прояви повинні навести на думку, що у вас не вистачає вітаміну D?

При недостатності вітамінів групи D у дітей переважно перших трьох років життя з'являються ознаки рахіту. У дорослих (особливо у вагітних жінок), які мало перебувають на сонці, не вживають достатньо повноцінної їжі, кісткова тканина втрачає кальцій та кістки розм'якшуються. У таких випадках таке явище називають остеопорозом.

Недостатність вітамінів групи D може розвинутись і у дітей старше трьох років, особливо в періоди інтенсивного зростання, якщо їхнє білкове харчування є недостатнім.

Крім того, до розвитку D-вітамінної недостатності ведуть хронічна ниркова недостатність, хвороби печінки, тривалий прийом протисудомних препаратів, порушення всмоктування у кишечнику.

З низьким рівнем вітаміну D пов'язані захворювання: остеопенія, остеопороз, рахіт у дітей, пом'якшення кісткової тканини, часті падіння у людей похилого віку, хронічний біль, фіброміалгія, хвороба серця, високий тиск, діабет першого та другого типу, ожиріння, надмірна вага, рак кишечника, рак простати, рак грудей, рак яєчників, рак селезінки, розсіяний склероз, меланома, псоріаз, спазми м'язів, слабкість м'язів, ослаблення імунітету, стомлюваність, порушення сну, депресія, дратівливість, тривожність, часті зміни настрою.

Симптоми дефіциту вітаміну D

Псуються зуби, ламаються нігті, схильність до травм та переломів: при дефіциті вітаміну D кісткова тканина стає крихкою і виникає ризик переломів.

Переїдання: дефіцит вітаміну D пригнічує роботу гормону лептину, який відповідає за насичення.

Втома, болючість, повільне загоєння ран: дефіцит вітаміну D послаблює імунну систему та зменшує вироблення важливої ​​речовини кателіцидину, що допомагає організму протистояти запаленням та інфекціям.

Пригнічений настрій: дефіцит вітаміну D веде до зменшення синтезу нейромедіатора дофаміну, що відповідає за добрий настрій.

В особливій групі ризику люди з ожирінням (індекс маси тіла більше 35), вегани, люди з хворобами шлунково-кишкового тракту та печінки, порушенням всмоктування, люди похилого віку, особливо якщо вони рідко виходять із дому.

Додатково приймати вітамін D необхідно практично кожній людині, але особливо тим, хто багато знаходиться в приміщенні, проживає в місцевості, де півроку тримається холодна погода і обмежений доступ до сонця, або користується сонцезахисним кремом.



Вітамін D та коронавірусна інфекція COVID-19

Нещодавно людство зіткнулося з пандемією коронавірусної інфекції. Розробляються вакцини, з'явився досвід лікування ковіда та фахівці спостерігають зв'язок тяжкості захворювання з наявністю дефіциту мікронутрієнтів.

Низка досліджень показала зв'язок недостатнього рівня вітаміну D з більш важким перебігом захворювання, тому важливо оптимізувати свій рівень вітаміну D3. Вживання вітаміну D може не тільки допомогти швидше та легше впоратися з коронавірусною інфекцією, а й стати гарним способом профілактики зараження COVID-19.

Дослідження іспанських фахівців виявили, що понад 80% пацієнтів із COVID-19 страждали на дефіцит вітаміну D.

Результати іншого дослідження показали зниження смертності у хворих із тяжкою формою при додатковому введенні вітаміну D.

Вчені встановили взаємозв'язок між нестачею вітаміну D та інфекціями дихальних шляхів. На практиці значна кількість цього вітаміну досить активно допомагає боротися імунній системі проти багатьох вірусів і бактерій, які вражають дихальні шляхи, а значить може в якійсь мірі протистояти коронавірусу. Але це не панацея, а скоріше допоміжний засіб, який у помірних дозах завжди піде на користь.

Які бувають форми вітаміну D

Вітамін D, який називають кальциферол, відноситься до групи жиророзчинних вітамінів і існує у двох формах - D3 (холекальциферол) і D2 (ергокальциферол), які в організмі виконують однакову роботу, але різними шляхами потрапляють до нього.

D3 (сонячний) утворюється у шкірі.

при попаданні на неї сонячних променів.

D2 (харчовий) міститься в дуже обмежених продуктах харчування, таких як печінка тріски та морська риба; і в невеликій кількості - в яєчному жовтку та вершковому маслі.

Обидві форми вітамінів дуже важливі.

Вітамін D потрапляє в кров, а звідти переноситься в печінку, нирки та кишечник, де він всмоктується та використовується для потреб організму.

Засвоюваність (біодоступність) вітаміну D залежить від роботи жовчного міхура і кількості жовчі: чим краще працює жовчний міхур, тим засвоюваність вітаміну D вище.

Найкраща, максимально засвоювана форма вітаміну D – холекальциферол або вітамін D3. Безпечними вважаються дозування від 400 до 4000 МО на добу для тривалого прийому. Передозування вітаміну D розвивається дуже повільно, прийому дуже великих доз (понад 10000 МО).

Аналіз на вітамін Д, розшифровка аналізу

Лікувальні дози (понад 2000 МО) призначаються лікарем за результатом аналізу D3. Аналіз називається 25-ОН-D.

За його результатами можна визначити, чи є у Вас дефіцит:

Розшифровка аналізу вітамін D

< 10 - Значний дефіцит

10-20 – помірний дефіцит

20-30 – недостатність

40-80 - оптимальний рівень

більше 100 – можливий токсичний ефект

(НГ/мл)

Щоб перевести нг/мл у нмоль/л, потрібно результат у нг/мл помножити на 2,496. Наприклад: 20 нг/мл х 2,496 = 49.9 нмоль/л.

Дозування вітаміну D3

Профілактичні дози D3 за рекомендацією ВООЗ (МЕ=IU):

Профілактичні добові дози D3

0-1 міс 500МЕ, при недоношеності 1000ME

1-12 міс - 1000МЕ

1-3 роки - 1500ME

3-18 років - 1000МЕ

Дорослі – 2000МЕ

Вагітні та на ГВ - 2000МЕ

Приймати бажано вранці під час або після їди можна разом з Омега 3.

Важливо! Вітамін Д3 може бути на масляній основі, т.к. D3 – це жиророзчинний вітамін.

Для кращої засвоюваності дозування від 5000 ME бажано поєднувати з прийомом Вітаміну К2.

Як приймати вітамін Д – схема прийому

Наприклад: щоб збільшити концентрацію в крові з 30 нг/мл до 50 нг/мл, потрібно приймати по 6000 МО холекальциферолу на добу.

Курс підібраного дозування проводять протягом 2-3 місяців, після чого переходять на підтримуючу дозу 2000МЕ вітаміну Д3.

У разі, коли немає можливості з'ясувати та контролювати рівень D3, рекомендується тривалий, 6 міс., курс щоденного підтримуючого дозування до 5000МЕ вітаміну D3, або не більше 10000МЕ щодня, за наявності симптомів чи факторів дефіциту вітаміну Д.

Для прискореного підвищення рівня вітаміну D3 у крові використовуються короткочасні (1-2 тижні) курси з прийомом підвищених дозувань вітаміну до 50000МЕ кілька разів на тиждень. Для цього використовують спеціалізовані комплекси.

Як підняти рівень вітаміну D3. Найкращі варіанти

Вітамін D3 у дозуванні 1000МЕ

Варіанти на 1000 МО для дорослих. Підійдуть і дітям, які вже можуть проковтнути невелику капсулу або приймати в рідкій формі.

Вітамін D3 у дозуванні 2000 МО

2000 МО це дозування для підтримки рівня вітаміну D3 у нормі

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