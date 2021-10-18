В Черновцах сгорела маршрутка, в ней было 10 пассажиров

- 26.10.2021 11:33
В Черновцах сгорела маршрутка, в ней было 10 пассажиров

Стало известно, что в Черновцах произошло ужасное событие , недалео от областной администрации.

В самом центре Черновцов, прямо во время движения загорелась машрутка - маршрутный автобус № 12. Видео происходящего пожара опубликовала  директор департамента социальной политики Черновицкого горсовета. Это видео она разметила на своей странице в Facebook, передает, Платинвоа Буковина.

Как можно заметить на видео, у маршрутки горит кузов , сама маршрутка находится на  проезжей части улицы Степана Бандеры. Горящую маршрутку окружили рботни облрады и не разрешают прохожим и зевакам подходить близко к пожарищу.

Известно, что маршрутный автобуч перевозил 10 пассажиров на момент, когда вспыхнуло пламя. С водителем вместе 11 человек. Все успешно эвакуровались и никто не получил какие бы то ни было повреждения.

Смотрите видео: как в Черновцах загорелась маршрутка

Платинова Буковина, Чернівці

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