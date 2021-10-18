В Черновцах сгорела маршрутка, в ней было 10 пассажиров- 26.10.2021 11:33
Стало известно, что в Черновцах произошло ужасное событие , недалео от областной администрации.
В самом центре Черновцов, прямо во время движения загорелась машрутка - маршрутный автобус № 12. Видео происходящего пожара опубликовала директор департамента социальной политики Черновицкого горсовета. Это видео она разметила на своей странице в Facebook, передает, Платинвоа Буковина.
Как можно заметить на видео, у маршрутки горит кузов , сама маршрутка находится на проезжей части улицы Степана Бандеры. Горящую маршрутку окружили рботни облрады и не разрешают прохожим и зевакам подходить близко к пожарищу.
Известно, что маршрутный автобуч перевозил 10 пассажиров на момент, когда вспыхнуло пламя. С водителем вместе 11 человек. Все успешно эвакуровались и никто не получил какие бы то ни было повреждения.
Смотрите видео: как в Черновцах загорелась маршрутка
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