В Україну сунуть морози: де похолодає найсильніше

- 25.10.2021 17:30
В Україну сунуть морози: де похолодає найсильніше


У деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -5.

У вівторок, 26 жовтня, в Україні прогнозується холодна, суха та сонячна погода.

Як повідомляє Погода УНІАН, у більшості областей буде ясна погода і лише у місцях – невелика хмарність.

Температура повітря коливатиметься від -5 ночі до +8+13 ньому.

У Києві, 26 жовтня, буде сонячно. Повітря вночі прогріється до +2, а вдень до +11. Трохи холодніше буде у Чернігові та Сумах – уночі до -1, а вдень до +10.

У центральних областях у нічний годинник також можливі невеликі заморозки – стовпчики термометрів опустяться до -1, а вдень очікується +10+11. Очікується невелика хмарність.

На Заході України буде ясно та сухо. Вночі температура повітря буде в межах від -2 до +2, а вдень повітря прогріється до +11+13.

На півдні вночі очікується -1 до +1, а в Одесі стовпчики термометрів вночі покажуть до +8. Вдень – +11+12. Без опадів.

На Сході буде хмарно із проясненнями, але без опадів. Температура повітря вночі -2-5, а вдень до +9.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: морози у жовтні 2021 року, прогноз на жовтень 2021

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