Солепромисли Геройської продали на онлайн-аукціоні за рекордну суму- 22.10.2021 15:35
В ході торгів його вартість зросла в 7,3 раз від стартової!
22 жовтня пройшов онлайн-аукціон, що стосується приватизації ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство» - важливого СОЛЕДОБУВНОЇ держпідприємства Херсонщини.
В даному аукціоні зареєструвалися 9 учасників.
В результаті більшу суму за СОЛЕДОБУВНОЇ підприємство дало ТОВ «ЛК-Агро» (Миколаїв).
Стартова ціна лота була 6130331 грн., А продали його за 45 мільйонів гривень!
Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство» буде завершено.
Даний соледобувной промисел розташований на березі Дніпровського лиману. Загальна площа всіх його будівель і споруд - 1 541,28 кв. м.
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