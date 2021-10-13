Солепромисли Геройської продали на онлайн-аукціоні за рекордну суму

- 22.10.2021 15:35
Солепромисли Геройської продали на онлайн-аукціоні за рекордну суму

В ході торгів його вартість зросла в 7,3 раз від стартової!

22 жовтня пройшов онлайн-аукціон, що стосується приватизації ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство» - важливого СОЛЕДОБУВНОЇ держпідприємства Херсонщини.
В даному аукціоні зареєструвалися 9 учасників.

В результаті більшу суму за СОЛЕДОБУВНОЇ підприємство дало ТОВ «ЛК-Агро» (Миколаїв).

Стартова ціна лота була 6130331 грн., А продали його за 45 мільйонів гривень!

Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство» буде завершено.

Даний соледобувной промисел розташований на березі Дніпровського лиману. Загальна площа всіх його будівель і споруд - 1 541,28 кв. м.

Платинова Буковина, Чернівці

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