



Користь та шкода винограду - 20.10.2021 12:48

Багато калію і цукру: користь і шкода винограду



Технічні сорти винограду, з яких роблять вино, містять не так багато цукру і калорій, як столові, які ми звикли їсти. Скільки винограду можна з'їсти в день, щоб не нашкодити здоров'ю, а, навпаки, отримати потрібні вітаміни і кислоти?

Виноград - дивовижна культура, росте навіть в Сибіру.

Це відсоток за шкалою Брикса, яка показує процентне співвідношення цукру в цукровому розчині і воді. А чим солодший, як відомо, тим більше калорій. Так що одні відмовляються від винограду, боячись за власну вагу, а ті, хто його їсть, навпаки, не знають міри. Учасники вуличного опитування розповідають, що хороший виноград - це солодкий і без кісточок. Один з опитаних зізнався, що може з'їсти півкіло ягід за один раз.

Зелені або білі сорти винограду, до слова, містять менше калорій, ніж чорні. Але це технічні сорти, з яких роблять вино. У них на 100 грамів міститься 40 калорій. Але їмо ми звичні столові сорти: кишмиш і "дамські пальчики". У кишмиш калорій найбільше - 95. Втім, дієтологи заспокоюють: є його можна, але в меншій кількості, ніж інші сорти.

Денна норма столового зеленого винограду - 15 ягід, а кишмишу - вполовину менше. Але зате це можна робити кожен день і насичувати організм корисними речовинами. Вітаміни групи В, вітамін К є і в темному, і в світлому винограді. А ось калію більше в темному.

"Той сорт, який темно-синій, синьо-чорний, в ньому більшу кількість калію. Калій потрібен для серцевої системи, для м'язової", - розповіла терапевт-нутриціолог Христина Горячева.

Також в темній ягоді більше поліфенолів - це потужні антиоксиданти, до того ж вони стимулюють вироблення бактерії, яка допомагає створювати захисний слизовий шар в нашому кишечнику. Але якщо з виноградом переборщити, можна заробити здуття.

"У винограді містяться фруктоза і глюкоза. За рахунок того, що в ньому міститься і целюлоза, можуть виникати такі диспепсичні розлади", - пояснила лікар-дієтолог Тамара Прунцева.

Людям з гастритом варто бути обережними через вміст у винограді кислот. Їх в ньому багато - лимонна, яблучна, винна, бурштинова. Здоров'ю вони принесуть тільки користь. Наприклад, бурштинова забезпечує наші клітини киснем. У сорті "Молдова" її в п'ять разів більше, ніж в сорті "Ізабелла".

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