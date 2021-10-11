



Основні показники роботи структурних і територіальних підрозділів ГУНП Чернівецької області - 19.10.2021 15:11

Під час засідання колегії обласного управління Нацполіції правоохоронці розглянули основні показники роботи структурних і територіальних підрозділів ГУНП, обговорили проблемні питання та шляхи їх вирішення.

Аналізуючи діяльність буковинської поліції впродовж 9 місяців 2021 року, Руслан Дударець зазначив, що більшість підрозділів належно організували свою роботу і покращили стан розкриття злочинів. Зокрема, цьогоріч поліцейські Чернівецької області розкрили понад 60% кримінальних правопорушень (проти 49% у минулому році), що загалом краще, ніж у середньому по державі (53,1%).

Окрім цього, співробітники поліції Чернівецької області є одними з кращих в Україні по розкриттю тяжких і особливо тяжких злочинів. Зокрема, буковинські правоохоронці розкрили всі зареєстровані факти умисних вбивств, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та розбійних нападів.

Лише протягом вересня співробітники поліції повідомили про підозри більш, ніж 530 правопорушникам, а також завершили розслідування понад 100 кримінальних проваджень.

«Не варто забувати, що наше основне завдання – безпека та спокій буковинців і гостей краю, – наголосив начальник обласного управління Нацполіції Руслан Дударець. – Тому, закликаю не зупинятися на здобутому результаті й не знижувати темпів роботи. Лише завдяки грамотній організації діяльності та вчасному виконанню всіх поставлених завдань можна досягнути ефективної роботи кожного підрозділу».

Загалом, упродовж дев’яти місяців цього року підрозділи ГУНП в Чернівецькій області зареєстрували майже 87 тисяч заяв і повідомлень громадян. Приблизно 9 тисяч з них містили ознаки кримінальних правопорушень, ще по 12 тисячах поліцейські склали адміністративні матеріали.

Як свідчить статистика, в 2021 році буковинські поліцейські активізували боротьбу з корупцією та викрили більше, ніж торік злочинів економічної спрямованості. До прикладу, протягом минулого місяця, поліцейські задокументували 5 порушень правил охорони або використання надр і 17 – у сфері лісокористування.

Також, протягом вересня підрозділи поліції Чернівецької області завершили розслідування 5 кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, 1 – в земельній та 6 корупційних злочинів.

Попри це, керівництво буковинської поліції акцентувало увагу підлеглих на необхідності ефективніше розслідувати факти незаконного заволодіння майном громадян – шахрайські дії та крадіжки.

За результатами засідання колегії присутні визначили пріоритетні завдання на IV квартал цього року. Серед них: профілактика повторного скоєння правопорушень громадянами, які раніше вже притягувалися до відповідальності; безпека на автошляхах краю; протидія домашньому насильству; робота із сім’ями, що опинилися в скрутних життєвих обставинах; боротьба з корупцією та зміцнення дисципліни особового складу.

Окрім цього, під час засідання колегії полковник поліції Руслан Дударець оголосив про присвоєння чергового спеціального звання заступнику начальника УКР ГУНП Миколі Лазорку, а також вручив відзнаку за сумлінну службу начальнику УІАП ГУНП Василю Гояну.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

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