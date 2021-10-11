С 21 октября будут проверять сертификаты вакцинации. Как это будет? Что необходимо знать?

- 19.10.2021 13:48
С 21 октября будут проверять сертификаты вакцинации. Как это будет? Что необходимо знать?

Проверять COVID-сертификаты в Общественном местах почнут С 21 октября. Обязательно должны быть указаны: вид прививки количество доз, подпись врача и печать учреждения здравоохранения. 

Сотрудники Держпродспоживслужби, Центра контроля и профилактики болезней, патрульной полиции начнут проверять достоверность COVID-сертификатов С 21 октября в Общественных местах. Об этом сегодня сообщили в Минздраве.

«Проверки будут проводить в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни коронавируса: во время перевозки пассажиров, посещений заведений, рынков, торговых площадок. Об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицький.

В бумажных свидетельствах о вакцинацию обязательно должна быть указана информация о виде прививки, количестве доз, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который подключен к международных баз. Информацию будем проверять очень тщательно. Уполномоченные сотрудники  будут удостоверяться в достоверности свидетельства, потому что уже известны случаи их подделки,, - отметил Билошицький.

Кроме того, продолжается интеграция соответствующего программного обеспечения на планшете полицейских для быстрой проверки сертификатов с «Дія» или сканирования бумажного варианта этого документа.

Напомним, украинцы могут получить«желтый» COVID-сертификат в приложении «Дія». Он будет доступен после Первой дози вакцины и действителен120 дней.

Ключові слова: проверка сертификатов вакцинации полицией, правила проверки сертиіикатов Украина октябрь 2021 года

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