В Україні циклон зіткнувся з антициклоном чого чекати?- 19.10.2021 11:43
Погода в Україні: синоптик Наталія Діденко розповіла, яка погода буде в Україні на поточному тижні.
Про це вона повідомила в своєму Телеграм-каналі.
Так, за словами Діденка, на Україну насувається потепління. Зокрема, в середу, 20 жовтня температура повітря вдень складе від 12 до 16 градусів тепла. На Заході температурні показники навіть досягнутий 18 градусів тепла.
Однак на Сході, в Сумській і Полтавській області вдень буде прохолодніше - від 7 до 11 градусів тепла.
А ось вже 21-22 жовтня тепла погода охопить практично всю країну, в західних областях навіть ймовірно місцями + 19 + 22 градуси.
"Синоптична ситуація зараз виглядає так, що з північного заходу тисне потужний циклон, а на півдні Європи пролунав впертий антициклон. Їх протистояння призведе сильний, місцями до штормових поривів, вітер. Завтра - в західних і північних областях України, а в подальшому практично у нас всюди. Тому будьте дуже уважними поблизу старих гіллястих дерев, білбордів та між високими будинками, де вітер закручується особливо потужно ", - йдеться в повідомленні. У Києві 20 жовтня дощів не передбачається.
Протягом дня стовпчики термометрів покажуть до +14 градусів.
А ось пориви вітру завтра, 21 і 22 жовтня можуть бути сильними, навіть в штормові.
Однак температура повітря 21 і 22 жовтня в Києві складе до +18 градусів.
Вже 23-24 жовтня в Україні почне заходити холоднющій повітря арктичного походження.
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