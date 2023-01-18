У Німеччині оцінили можливості Києва повернути Крим та Донбас

- 18.01.2023 14:54
У Німеччині оцінили можливості Києва повернути Крим та Донбас

Політолог Меллінг назвав нереалістичним завданням для Києва повернути Донбас та Крим

Директор з досліджень Німецької ради з міжнародних відносин Крістіан Меллінг у матеріалі для видання ZDF оцінив ймовірність повернення Києвом територій Донбасу та Криму.

На думку політолога, поставлене українському командуванню завдання є нереалістичним.

«Донбас, який перебуває під контролем Росії з 2014 року, вже буде набагато складнішим завданням для України. У той час як визволення Криму, який де-факто інтегровано до Російської Федерації та сильно мілітаризовано з 2014 року, вже видається реалістичним», — вважає Меллінг.

Для максимально ефективного використання обмежених ресурсів Україні доведеться розставити пріоритети, наголосив він.

Раніше оглядач Джонатан Тобін також назвав нереалістичною мету українського лідера Володимира Зеленського повернути території Криму та Донбасу. Крім того, це прагнення може спричинити серйозну ескалацію конфлікту, вважає він.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Крим україна

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