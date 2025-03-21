



Як прийняти спадщину якщо чоловік за кордоном? - 01.04.2025 11:37

Отримання спаджини за кордоном: Як прийняти спадщину з-за меж України під час воєнного стану: покрокова інструкція

Якщо ви перебуваєте за кордоном і хочете оформити спадщину в Україні, це можливо. Для цього потрібно подати заяву про прийняття спадщини, завірену нотаріально.

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Що робити якщо ви плануєте скласти заяву самостійно?

Хоча закон не вимагає спеціальної форми заяви, бажано вказати в ній таку інформацію:

До якого нотаріуса або нотаріальної контори звертається особа (ПІБ або назва установи).

Адреса зазначеного нотаріуса.

Дані заявника: ПІБ, паспортна інформація, адреси проживання та реєстрації, контакти.

Дані про спадкодавця: ПІБ, дата смерті, місце останнього проживання.

Інформацію про спадкове майно, якщо вона відома.

Намір прийняти спадщину.

Дані інших можливих спадкоємців (ПІБ, паспортні дані, контакти, адреси).

До заяви потрібно додати:

копію вашого документа, що посвідчує особу;

копію свідоцтва про смерть спадкодавця;

документ, який підтверджує місце його останнього проживання.

Як завірити заяву?

Найбільш доступний варіант — звернутися до консульства України у країні, де ви перебуваєте. Консул має право засвідчити підпис на заяві про прийняття або відмову від спадщини.

Через обмежені ресурси консульських установ процес може затягуватися, тому краще подбати про оформлення заздалегідь.

Після завірення документи надсилаються до обраного вами нотаріуса в Україні — державного або приватного.

Не забудьте, що прийняти спадщину можна лише протягом 10 місяців з дня смерті спадкодавця.

В окремих випадках спадщина може вважатися прийнятою автоматично, без подачі заяви.

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