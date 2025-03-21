



Что делать при родовом проклятии? - 21.03.2025 09:25

Вопрос: Что делать при родовом проклятии?

Ответ: при всех прихнаках родового проклятия одним из ваших действий есть молитва за род, за грехи рода - ниже на этой старнице приводим правильные тексты молитв.

Понятие родового проклятия встречается в культурах разных народов и наделяется мистическим смыслом. В народных поверьях считается, что проклятие, наложенное на одного человека, может передаваться по роду, затрагивая потомков вплоть до нескольких поколений. Однако существует и психологический, и эзотерический взгляд на это явление.

Эзотерический аспект

Согласно эзотерическим учениям, родовое проклятие – это энергетическая программа, передающаяся по роду, связанная с нарушением высших законов Вселенной. Оно может проявляться в виде несчастий, хронических болезней, бедности, одиночества, сложных семейных отношений или проблем с детьми.

Причинами возникновения проклятия могут быть:

Тяжкие грехи предков (убийства, предательства, клятвопреступления);

Проклятие, наложенное другим человеком (особенно если оно исходило от обиженного родного человека или было подкреплено ритуалом);

Нарушение духовных законов, таких как отказ от своих корней, родовых традиций.

Считается, что снять проклятие можно с помощью духовных практик, молитв, исповеди, очищающих ритуалов, работы с родовой энергией.

Психологический аспект

С точки зрения психологии, родовое проклятие – это устоявшиеся негативные сценарии, передающиеся из поколения в поколение. Например, если в семье была передана установка «деньги – это зло», то потомки могут бессознательно программировать себя на финансовые неудачи.

Негативные родовые сценарии могут включать:

Повторение судьбы предков (ранние браки и разводы, бедность, зависимости, тяжелые заболевания);

Передача ограничивающих убеждений («в нашей семье не бывает успешных людей»);

Воспитание через страх и запреты, формирующее у потомков внутреннюю неуверенность.

Решение таких проблем заключается в осознании деструктивных установок, психотерапевтической работе, прощении предков и изменении собственного поведения.

Кармический аспект

В восточных философиях считается, что родовое проклятие – это результат кармических долгов, которые должны быть отработаны потомками. В этом случае важны духовное развитие, осознание своих уроков и исправление ошибок предков через добрые дела, духовные практики и осознанные поступки.

Родовое проклятие может рассматриваться с разных точек зрения – мистической, психологической, кармической. Важно понимать, что изменить свою судьбу можно, осознав проблемы рода и приняв ответственность за свою жизнь. Работа над собой, отказ от негативных программ и духовное развитие помогают разорвать родовые цепи и создать новую, благополучную реальность.

Приводим текст Молитв за умерших предков:

Молитвы о своем роде

Молитва за почивший свой род

Помяни, Господи, весь почивший род мой; всех, иже от праотца нашего Адама, усопших родоначальников, прародителей, праотцев, праматерей и всех от века и до днесь почивших сродников моих по плоти, ихже имена Ты вся веси, и ослаби, остави, помилуй и прости им вся согрешения их вольная и невольная и даруй им Царствие Небесное. Аминь.

МОЛИТВА ЗА ГРЕХИ СВОЕГО РОДА

(глаголется коленопреклонно пред святыми образами Господними или перед исповедью в храме)

Господи Милосердный и Судия Праведный, наказывающий детей за нераскаянные грехи родительские, помилуй и прости меня, мою семью, моих живых и уже усопших сродников и весь усопший мой род и род моих чад, за великие и тяжкие грехи богоотступничества, творения «своей воли» и всякого нечестия, взаимного соперничества, упорного сопротивления вечным законам Божиим и забвением того, что нет той силы, которая могла бы изменить их. За согласие или соучастие, подчинение, или следование заблуждениям относительно уний греков с латынами и Брестской Церковной унии, Церковной Никоновской реформы, за преступление и попрание Соборной клятвы, данной нашими сродниками за всех за нас до скончания века, за цареотступничество, за отречения от Бога и Православной Веры, за гонения на Церковь и Святую Веру, за разрушение и осквернение Храмов Божиих, святынь и Своего Православного Отечества, за измену идеалам Святой Руси, за идолопоклонство и почитание богомерзких праздников, обрядов, идолов, символов и идеалов сатанинской религии богоборцев, за самоубийства, убийства, колдовства, блуд, разврат, содомщину, матерщину, ненависть, богохульство и все убийства во чреве (аборты), совершенные в роде моем и за все прочие тяжкие грехи: хуления, злобы, кощунства, скверны и беззакония рода моего от века содеянные о них же Ты вся веси.

Господи, Боже наш, прости братоненавистнические и братоубийственные грехи, приспособленчества и предательства, которые лежат на роде моем, попущенные властию Твоею в годины лихолетий, смут, междоусобиц и богоборчества. За нечистосердечное прощение, за клятвы и проклятия, оставление завещаний, нарушающих установленные Правила Православия. Согрешили мы потерей понятий чистоты Православной веры, своих нравственных устоев, забвением национальных интересов, совместной молитвой с еретиками. Грешны ропотом и языческим образом жизни. Непоминовением усопших сродников, и не подаванием милостыни за упокой их душ. Не соблюдали посты; не каялись, не примирялись с врагами и не прощали обид, а также от плотских нечистот, и сластей, и пиянства, и гордости не отлучалися, и в смирении, и умилении не молили Бога избавитися от грехов своих и нечестиваго нашествия. Ставили материальные блага выше Правды Божией.

Вместо того, чтобы облечься в траур общественного покаяния толпились на игрищах, допустили по своей вине «в храмах безмолвие, а в домах трубы, гусли и скоморохи». Не остави нас до конца во гресех погибнути, Господи, но ослаби, остави, помилуй и прости меня, мою семью, моих родителей, моих живых (имена) и усопших (имена) сродников, весь мой род и род моих чад. Разреши союзы греха и неправды, растерзай клятву, коей мы связаны за беззакония наша, сними проклятия за эти страшные грехи с меня, со всего моего рода и рода моих чад. Проклятия на наш род идут из глубины преисподней от наших детишек, уничтоженных из семени. Прости нас, Господи, спаси и подними на Небеса всех нерожденных и убиенных во чреве в нашем роду! Их молитвами останови безумие наше, поверни наше сознание к Тебе Единому и Спасению нашему и восстави нас из мертвых! Не считай нас сообщниками в грехах наших предков, не возлагай горечь на нас за невоздержные деяния их! Прости, Боже, все обиды, чтобы и мы были свободны от укорения, ибо нашими устами они раскаялись в соделанном зле и испрашивают прощения.

Помяни, Господи, весь почивший род мой: всех усопших родоначальников, прародителей, праотцев, праматерей и всех от века и до днесь почивших сродников моих по плоти, их же имена Ты Сам вся веси. И ослаби, остави, прости им вся согрешения их вольная и невольная и даруй им Царствие Небесное и оставление грехов, и нас прости яко Человеколюбец.

Господи, укрепи в нас Веру Православную и просвети Духом Твоим Святым! Восстанови наше поврежденное грехом естество! Дай нам силы сражаться за Чашу Христову, за правду Христову и победить все козни вражии! Аминь.

Молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

МОЛИТВА ЗА ВСЯКОГО УСОПШЕГО



Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшегося раба Твоего (или рабу Твою) (имя назвать), и, яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды (и потому что Ты добрый и Человеколюбец, отпускаешь грехи и потребляяй неправды, то и), ослаби, остави и прости вся вольная его (или её) согрешения (грехи, сделанные по собственной воле) и невольная, (грехи, сделанные неосознанно или по незнанию, или по принуждению), избави его (её) вечныя муки и огня геенскаго и даруй ему (ей) причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова и Единицу в Троице и Троицу во Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому (той) буди и веру, яже (т.е. которая) в Тя, вместо дел вмени, (смысл сказанного - веру его в Тебя, Христа, вместо его дурных дел зачти) и со святыми Твоими, яко Щедр (так как Ты Щедрый), упокой: несть бо человека (нет такого человека), иже (который) поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха (только Ты один без греха), и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем - Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Когда ставите свечку и хотите помолиться О ЗДРАВИИ произносите : Спаси, Господи, и помилуй... (назвать имена).

ОБ УПОКОЕНИИ: Упокой, Господи, души усопших раб Твоих... (назвать имена), и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.



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