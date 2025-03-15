



Общая совместная собственность: юридические аспекты для совладельцев - 19.03.2025 13:22

Общая совместная собственность: основные аспекты для совладельцев

Что такое общая совместная собственность, каковы ее особенности и как совладельцы могут распоряжаться имуществом? Этот вопрос актуален для супругов, членов семей и других лиц, имеющих общее имущество.

Что такое общая совместная собственность?

Общая совместная собственность — это общее имущество двух или более лиц, в котором не определены частицы каждого совладельца. Это означает, что все совладельцы обладают равными правами на использование и распоряжение таким имуществом.

Субъектами этого вида собственности могут быть:

физические лица,

юридические лица,

государство и территориальные общины (если это предусмотрено законодательством).

Министерство юстиции Украины объясняет, что согласно статье 368 Гражданского кодекса Украины (далее – ГКУ), общей совместной собственностью считается:

Имущество, приобретенное супругами в период брака, кроме случаев, когда иное определено договором или законодательством. Например, согласно статье 64 Семейного кодекса Украины, муж и жена могут заключать любые договоры по имуществу, принадлежащему им лично или совместному. Также имущество, полученное по договору дарения, по наследству или приобретенное за личные средства супруга, не является общей совместной собственностью.

Имущество, приобретенное членами семьи за общие средства и в результате совместного труда, если иное не предусмотрено листовым договором. Согласно Семейному кодексу Украины, семьей считаются проживающие вместе лица, ведут общий быт и имеют взаимные права и обязанности. Даже если супруги временно проживают отдельно из-за работы, учебы или других обстоятельств, они все равно считаются семьей. Ребенок также относится к семье родителей, даже если проживает отдельно.

Кроме этого, общая совместная собственность может возникать в соответствии с частью 2 статьи 8 Закона Украины "О приватизации государственного жилищного фонда".

Права и обязанности совладельцев

Владение и использование общей совместной собственностью осуществляется по взаимному согласию всех совладельцев, если иное не определено законодательством или договоренностью между ними.

Распоряжение имуществом производится по общему согласию всех совладельцев, за исключением случаев, предусмотренных законом. Если один из совладельцев заключает договор о совместном имуществе, считается, что это происходит на основании согласия всех совладельцев, если другое не предусмотрено законом.

Согласие совладельцев на распоряжение имуществом, подлежащим нотариальному удостоверению или государственной регистрации, должно быть оформлено в письменном виде и заверено нотариусом.

Совладельцы могут уполномочить одного из них на совершение действий по общему имуществу. Согласно статье 237 ГКУ, представительство – это правоотношения, в которых одно лицо (представитель) действует от имени другого лица (доверителя). Такое представительство может возникать из договора, закона, уставного документа юридического лица или других предусмотренных законодательством оснований.

Представитель имеет право осуществлять только те сделки, которые разрешены доверителем. Он не может заключать соглашения в своих интересах или в пользу другого лица, которое также представляет, за исключением случаев, предусмотренных законом (например, коммерческое представительство, регулируемое статьей 238 ГКУ).

Виды представительства

Гражданский кодекс Украины предусматривает следующие формы представительства:

По закону возникает автоматически в случаях, определенных законодательством.

По доверенности, когда лицо предоставляет другому лицу право действовать от своего имени (статьи 242-244 ГКУ).

Коммерческое представительство - представитель действует от имени предприятия или организации на основании договора.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с формой, в которой должна осуществляться соответствующая сделка (статья 245 ГКУ).

Признание сделки недействительной

Если один из совладельцев заключил сделку по распоряжению общим имуществом без надлежащих полномочий, другие совладельцы могут обжаловать его в суде. Согласно статье 369 ГКУ, суд может признать такую ​​сделку недействительной по иску совладельца, если будет доказано, что сделка была заключена без его согласия.

Вывод

Совместная совместная собственность – это форма владения имуществом, которая предусматривает равные права всех совладельцев. Распоряжение таким имуществом возможно только по взаимному согласию, за исключением случаев, предусмотренных законом. Совладельцы могут передавать друг другу права на распоряжение имуществом, но такие полномочия должны быть подтверждены соответствующими документами.

В следующих материалах рассмотрим механизмы раздела имущества в совместной собственности и порядок выделения доли из такого имущества.

Платиновая Буковина, Черновцы

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