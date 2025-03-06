Яких груп крові бракує в лікарнях Буковини цього тижня

- 10.03.2025 16:21

 У лікарнях Чернівців та області — дефіцит донорської крові 1+/-, 2-, 3- та 4- груп. Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань,

Здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті.

 

«Кожна третя людина бодай раз у житті опиняється в ситуації, коли їй потрібне переливання крові. А в сучасній Україні ця ймовірність іще вища, особливо у військових, які щомиті ризикують життям заради нас із вами. Тож якщо ви можете бути донором, не відкладайте
це на потім — ваша кров допоможе зберегти якомога більше життів у війні з рф», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

 

Цього тижня потрібні донори крові таких груп:

Київ (Охматдит): 1+/-, 2+/-, 3+/-

Вінниця: 1-, 4+

Луцьк: 4-

Житомир: 1-

Ужгород: всі групи крові

Івано-Франківськ: 2-, 4-

Запоріжжя: 4-

Краматорськ: всі групи крові

Кропивницький: 1+/-, 3+/-, 4+/-

Львів: 1-, 4-

Миколаїв: 1-, 3-

Одеса: 1+/-, 2+, 4+/-

Рівне: 3+, 4-

Харків: 1-, 2+/-, 3-, 4-

Хмельницький: всі групи крові

Чернівці: 1+/-, 2-, 3-, 4-

Чернігів: 1+/-, 2+/-, 4-

Черкаси: 1+, 2+/-, 3+/-, 4+/-

Дніпро (Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги): 1+/-, 2+/-, 3+, 4+

 

Як визначаються потреби у крові?

 

Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.

Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу. З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може
потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні.

 

Як здати кров?

Зареєструйтеся
на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.

Ознайомтеся з переліком тимчасових
і абсолютних
протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також
правильно підготуйтеся до
донації.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя,
й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!

 

Платинова Буковина, Чернівці

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