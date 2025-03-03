



Найстаріші серійні вбивці у світі - 03.03.2025 15:37

Хто найстаріші серійні вбивці у світі? Найстаріша серійна вбивця: історія кривавого сліду в історії

Історії серійних убивць завжди викликають одночасно страх та цікавість. Однак, коли йдеться про найстаріших серійних убивць - серійні вбивці пенсіонери, то це додає ще більше жаху. У світі злочинності, де більшість убивць діють у розквіті сил, поява вікового маніяка здається чимось неймовірним. Але в історії справді існують випадки, коли людина похилого віку ставала не менш небезпечною, ніж молоді злочинці.

Ким була найстаріша серійна вбивця?

У Японії одна з найвідоміших історій про вікового вбивцю пов'язана з жінкою на ім'я Тамака Сакакібара (умовне ім'я, оскільки її справжня особистість залишається в тіні). Вона народилася в Японії наприкінці XIX століття і, незважаючи на свій безневинний образ літньої дами, скоїла десятки вбивств.

Але якщо говорити про найстарішу серійну вбивцю, відому світові, то нею стала Тамара Самсонова – пенсіонерка з Росії, чия серія жорстоких злочинів вразила навіть досвідчених криміналістів.

Тамара Самсонова: «грануша-вбивця»

Тамара Самсонова, також відома як «Гранушка-вбивця» або «Бабуля-канібал», була заарештована у 2015 році у віці 68 років. Незважаючи на літній вік, жінка чинила страшні злочини, а її спосіб життя був схожим на справжній фільм жахів.

Методи вбивств та почерк злочинів

Самсонова воліла вбивати отруйними препаратами, та був розчленовувати тіла своїх жертв. Одним із найстрашніших фактів у її історії стало те, що вона вела щоденник, де докладно описувала свої злочини.

Вона вибирала самотніх людей, яким потрібна була допомога. Коли вони переступали її поріг, жінка починала маніпулювати ними. Коли «жертва» ставала надто слабкою чи заважала їй, Самсонова отруювала чи душила її. Потім позбавлялася тіла, розчленовуючи його і викидаючи в сміттєві контейнери або ховаючи в будинку.

Психологічний портрет «грануші-вбивці»

Криміналісти, які вивчали її випадок, зазначили, що Тамара страждала на розлад особистості, а її щоденники вказували на явні ознаки шизофренії.

Самсонова не відчувала докорів совісті, навпаки – вона насолоджувалася тим, що робила, і навіть після затримання посміхалася на камерах відеоспостереження.

Історія Софії Жукової – найстарішої серійної вбивці світу

У світі криміналістики зустрічаються різні історії, але випадок Софії Жукової вразив навіть досвідчених слідчих. Ця пенсіонерка з Хабаровська увійшла в історію як найстаріша серійна вбивця, яка робила жорстокі злочини навіть у глибокій старості.

Пенсіонерка-потрошителька

За даними слідства, перше вбивство Жукова скоїла 2005 року, коли їй уже було 66 років. Тоді її жертвою стала восьмирічна дівчинка, яка мешкала з нею в одному під'їзді. Через вісім років, 2013 року, пенсіонерка жорстоко розправилася з подругою, використовуючи сокиру. Вона розчленувала тіло і позбулася останків, викинувши їх у сміття.

Однак на цьому злочини не скінчилися. У 2019 році у Хабаровську було знайдено останки чоловіка-двірника. Слідство встановило, що його також вбила та розчленувала Жукова, якій на той момент уже було 80 років.

Як викрили серійну вбивцю

Слідчі звернули увагу на дивні збіги – всі жертви мали прямий зв'язок із Жуковою. Її сусідка зникла безвісти, а потім біля під'їзду були знайдені фрагменти тіл.

Крім того, сусіди скаржилися на моторошний запах із її квартири. Під час обшуку там виявили сліди крові. Незабаром пенсіонерку заарештували, а експерти підтвердили, що ДНК знайдених останків збігається із жертвами.

Смерть убивці та несподіваний обов'язок

2020 року Софія Жукова померла в СІЗО, не дочекавшись вироку. Причиною смерті стала хвороба, але цікавим виявився інший факт - після її смерті їй прийшов борг за комунальні послуги 96 рублів.

Цей абсурдний випадок став іронічним фіналом страшної історії, показавши, що система може забути злочини, але не забуває про рахунки.

Історія Софії Жукової – унікальний випадок у криміналістиці. Її злочини показують, що навіть літній вік не робить людину безпечною, а вбивці можуть ховатися в найнесподіваніших образах.

Інші літні серійні вбивці

Хоча випадок Самсонової залишається одним із найвідоміших, в історії було ще кілька старих убивць, які шокували світ.

Джейн Топпан – медсестра-отруєнка

На початку XX століття США прославилася Джейн Топпан, медсестра, яка вбивала своїх пацієнтів у лікарні.

Вона починала злочини у середньому віці, але продовжувала до старості, отруюючи десятки людей смертельними ін'єкціями.

Доротея Пуенте – вбивця з пансіону

Ще одна відома злочинниця – Доротея Пуенте, яка володіла пансіоном для людей похилого віку.

Вона довгий час труїла постояльців, підробляла документи та привласнювала їхні гроші. На момент арешту їй було 60 років, але вона планувала продовжувати злочини.

Чому літні серійні вбивці такі небезпечні?

Більшість людей звикли бачити серійних убивць у вигляді чоловіків середніх років. Захват літніх маніяків часто залишаються непоміченими, тому що ніхто не підозрює старих у жорстокості.

Образ доброї бабусі чи дідуся викликає довіру.

Люди часто недооцінюють людей похилого віку, вважаючи, що вони фізично слабкі.

Маніпуляції та хитрість - основні знаряддя вбивць у віці.

Історії про найстаріших серійних убивць шокують, бо вони ламають усі звичні уявлення про злочинність. Літній вік не завжди означає добродушність, і деякі злочинці здатні вчиняти страшні злочини, залишаючись непоміченими.

Анна Горбань

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