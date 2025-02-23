



Старейшие серийные убийцы в мире - 23.02.2025 10:45

Вопрос: кто самые старейшие серийные убийцы в мире?

Ответ: Старейшая серийная убийца: история кровавого следа в истории

Истории серийных убийц всегда вызывают одновременно страх и любопытство. Однако, когда речь идет о старейших серийных убийцах - серийные убийцы пенсионеры, то это добавляет еще больше ужаса. В мире преступности, где большинство убийц действуют в расцвете сил, появление возрастного маньяка кажется чем-то невероятным. Но в истории действительно существуют случаи, когда человек преклонного возраста становился не менее опасным, чем молодые преступники.

Кем была старейшая серийная убийца?

В Японии одна из самых известных историй о возрастной убийце связана с женщиной по имени Тамака Сакакибара (условное имя, поскольку её настоящее личность остается в тени). Она родилась в Японии в конце XIX века и, несмотря на свой невинный образ пожилой дамы, совершила десятки убийств.

Но если говорить о самой старой серийной убийце, известной миру, то ею стала Тамара Самсонова – пенсионерка из России, чья серия жестоких преступлений потрясла даже опытных криминалистов.

Тамара Самсонова: «грануша-убийца»

Тамара Самсонова, также известная как «Гранушка-убийца» или «Бабушка-каннибал», была арестована в 2015 году в возрасте 68 лет. Несмотря на пожилой возраст, женщина совершала страшные преступления, а её образ жизни походил на настоящий фильм ужасов.

Методы убийств и почерк преступлений

Самсонова предпочитала убивать ядовитыми препаратами, а затем расчленять тела своих жертв. Одним из самых жутких фактов в её истории стало то, что она вела дневник, где подробно описывала свои преступления.

Она выбирала одиноких людей, которым нужна была помощь. После того как они переступали её порог, женщина начинала манипулировать ими. Когда «жертва» становилась слишком слабой или мешала ей, Самсонова отравляла или душила её. Затем избавлялась от тела, расчленяя его и выбрасывая в мусорные контейнеры или пряча в доме.



Психологический портрет «грануши-убийцы»

Криминалисты, изучавшие её случай, отметили, что Тамара страдала расстройством личности, а её дневники указывали на явные признаки шизофрении.

Самсонова не испытывала угрызений совести, наоборот – она наслаждалась тем, что делала, и даже после задержания улыбалась на камерах видеонаблюдения.

История Софьи Жуковой – старейшей серийной убийцы мира

В мире криминалистики встречаются самые разные истории, но случай Софьи Жуковой поразил даже опытных следователей. Эта пенсионерка из Хабаровска вошла в историю как старейшая серийная убийца, совершавшая жестокие преступления даже в глубокой старости.

Пенсионерка-потрошительница

По данным следствия, первое убийство Жукова совершила в 2005 году, когда ей уже было 66 лет. Тогда ее жертвой стала восьмилетняя девочка, которая жила с ней в одном подъезде. Спустя восемь лет, в 2013 году, пенсионерка жестоко расправилась с подругой, используя топор. Она расчленила тело и избавилась от останков, выбросив их в мусор.

Однако на этом преступления не закончились. В 2019 году в Хабаровске были найдены останки мужчины-дворника. Следствие установило, что его также убила и расчленила Жукова, которой на тот момент уже было 80 лет.

Как разоблачили серийную убийцу

Следователи обратили внимание на странные совпадения – все жертвы имели прямую связь с Жуковой. Ее соседка исчезла бесследно, а затем у подъезда были найдены фрагменты тел.

Кроме того, соседи жаловались на жуткий запах из ее квартиры. При обыске там обнаружили следы крови. Вскоре пенсионерку арестовали, а эксперты подтвердили, что ДНК найденных останков совпадает с жертвами.

Смерть убийцы и неожиданный долг

В 2020 году Софья Жукова скончалась в СИЗО, не дождавшись приговора. Причиной смерти стала болезнь, но интересным оказался другой факт – после ее смерти ей пришел долг за коммунальные услуги в 96 рублей.

Этот абсурдный случай стал ироничным финалом жуткой истории, показав, что система может забыть преступления, но не забывает о счетах.

История Софьи Жуковой – уникальный случай в криминалистике. Ее преступления показывают, что даже пожилой возраст не делает человека безопасным, а убийцы могут скрываться в самых неожиданных образах.

Другие пожилые серийные убийцы

Хотя случай Самсоновой остается одним из самых известных, в истории было еще несколько старых убийц, которые шокировали мир.

Джейн Топпан – медсестра-отравительница

В начале XX века в США прославилась Джейн Топпан, медсестра, убивавшая своих пациентов в больнице.

Она начинала преступления в среднем возрасте, но продолжала до старости, отравляя десятки людей смертельными инъекциями.

Доротея Пуэнте – убийца из пансиона

Еще одна известная преступница – Доротея Пуэнте, которая владела пансионом для пожилых людей.

Она долгое время травила постояльцев, подделывала документы и присваивала их деньги. На момент ареста ей было 60+ лет, но она планировала продолжать преступления.

Почему пожилые серийные убийцы так опасны?

Большинство людей привыкли видеть серийных убийц в образе мужчин средних лет. Однако преступления пожилых маньяков часто остаются незамеченными, потому что никто не подозревает стариков в жестокости.

Образ доброй бабушки или дедушки вызывает доверие.

Люди часто недооценивают стариков, полагая, что они физически слабы.

Манипуляции и хитрость – главные орудия убийц в возрасте.



Истории о старейших серийных убийцах шокируют, потому что они ломают все привычные представления о преступности. Пожилой возраст не всегда означает добродушие, и некоторые преступники способны совершать страшные злодеяния, оставаясь незамеченными.

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