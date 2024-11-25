



Екссудді Олексію Тандиру продовжено запобіжний захід - 06.12.2024 15:44

Святошинський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу для колишнього судді Олексія Тандира, якого обвинувачують у смертельній ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Тандир залишатиметься під вартою до 2 лютого 2025 року включно.

Як зазначено, під час засідання 29 листопада, на якому мали розглядати продовження запобіжного заходу, обвинувачений розірвав договір із адвокатом. Суд призначив йому безоплатного захисника, який попросив перенести слухання, щоб ознайомитися з матеріалами справи.

На засіданні 4 грудня обвинувачений заявив відвід судді, проте це клопотання не задовольнили. Вже на наступному засіданні 5 грудня Тандир знову заявив відвід судді, але його повторно відхилили. Після цього суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, екссуддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира обвинувачують за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України у скоєнні смертельної ДТП в стані алкогольного сп’яніння, що сталася 25 травня 2023 року в Києві.

Святошинський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу колишньому судді Олексію Тандиру, якого звинувачують у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Відповідно до рішення суду, Олексій Тандир перебуватиме під вартою до 2 лютого 2025 року включно, без права внесення застави. Це рішення стало результатом серії судових засідань, під час яких обвинувачений намагався оскаржити дії суду, зокрема шляхом заявлення відводів судді.

Засідання 29 листопада, на якому планувалося розглянути питання продовження запобіжного заходу, було перенесено через дії обвинуваченого, який вирішив розірвати договір із адвокатом. У зв'язку з цим суд призначив йому безоплатного захисника. Новий адвокат звернувся до суду з проханням надати час для ознайомлення з матеріалами справи, що спричинило додаткову затримку у процесі.

На засіданні 4 грудня Олексій Тандир заявив відвід судді, проте це клопотання не було задоволене. Наступного дня, 5 грудня, він повторно подав заяву про відвід, яка також була відхилена судом. Після цього суд ухвалив рішення про продовження дії запобіжного заходу, залишивши обвинуваченого під вартою.

Додамо, що обвинувачення проти Тандира пов’язане з резонансною ДТП, яка сталася 25 травня 2023 року у Києві. За даними слідства, колишній суддя Макарівського районного суду Київської області, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України, що спричинило смерть потерпілого. Прокуратура інкримінує йому порушення ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, яке призвело до смерті людини.

Слідство у справі продовжується, а судові розгляди періодично супроводжуються спробами обвинуваченого затягнути процес. Представники прокуратури наполягають на жорсткій позиції щодо обвинувачення, підкреслюючи суспільну важливість справи та необхідність справедливого покарання за вчинений злочин.

Ця справа є однією з багатьох, що викликають резонанс у суспільстві, оскільки стосується колишнього представника судової системи, який, за своїм статусом, мав забезпечувати дотримання закону. Продовження запобіжного заходу демонструє, що суд визнає високі ризики втечі чи перешкоджання слідству з боку обвинуваченого.

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