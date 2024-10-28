



КиївПрайд: скандал через співпадіння з Днем пам’яті жертв Голодомору - 15.11.2024 12:27

КиївПрайд: Захід, що викликав обговорення через співпадіння з Днем пам’яті жертв Голодомору

КиївПрайд, одна з найбільших організацій, яка підтримує права ЛГБТК+ в Україні, підтвердила свої наміри провести ЛГБТ-фестиваль 23 та 24 листопада 2024 року. Ці дати співпадають з Днем пам’яті жертв Голодомору, що викликало широкий резонанс у суспільстві. Організатори визнали помилку в плануванні дати заходу, зазначивши, що не перевірили наявність пам’ятних подій, але наголошують, що захід відбудеться з урахуванням традицій вшанування пам’яті.

Співпадіння дат: проблема етики чи випадковість?

День пам’яті жертв Голодомору — одна з найважливіших національних дат для України. У четверту суботу листопада країна згадує мільйони українців, які стали жертвами сталінського режиму під час трагічних подій 1932-1933 років. Цей день супроводжується жалобними заходами, запалюванням свічок і хвилинами мовчання.

Організатори КиївПрайду пояснили, що вибір дат для фестивалю був пов’язаний із наявністю вільних приміщень і логістичними можливостями. Вони зазначають, що, якби пам’ятні дати були враховані заздалегідь, вони б перенесли захід. Попри це, програму фестивалю адаптують так, щоб уникнути конфлікту з традиціями вшанування пам’яті.

Заяви організаторів та реакція суспільства

Організатори наголосили на своїй повазі до історичної пам’яті українців і зазначили, що у програмі фестивалю не буде жодних гучних чи розважальних заходів у суботу, 23 листопада, під час основних подій з вшанування пам'яті жертв Голодомору. Також вони готові організувати хвилину мовчання або інші акти пам’яті в рамках фестивалю.

Проте частина громадськості сприйняла цей крок як недбалість і навіть образу національної пам’яті. У соціальних мережах розгорнулися дискусії: одні підтримують рішення продовжувати захід, наголошуючи на важливості ЛГБТ-прав, навіть у дні жалоби; інші наполягають, що подія повинна бути перенесена, аби уникнути будь-яких непорозумінь. Такої думки притримується юрист Вікторія Корєтнік. Вона зазначила, що такі дії здатні викликати напругу у суспільстві.

Контекст ЛГБТ-руху в Україні

ЛГБТК+ спільнота в Україні останніми роками зіткнулася як із прогресом, так і з викликами. З одного боку, КиївПрайд став важливим символом боротьби за рівність, збираючи тисячі учасників, включно з дипломатами та союзниками з різних сфер. З іншого боку, спільнота продовжує стикатися з дискримінацією та ворожістю з боку деяких груп суспільства.

Фестиваль, запланований на листопад, має на меті об’єднати активістів, правозахисників і представників культури для обговорення прав ЛГБТК+ в умовах війни та післявоєнної відбудови України. Організатори підкреслюють, що захід не матиме формату карнавалу, який зазвичай асоціюється з прайд-парадами, а буде спрямований на інтелектуальну та культурну складову.

Як запобігти конфліктам у майбутньому?

Випадок із КиївПрайдом демонструє важливість врахування історичних та культурних контекстів при плануванні публічних заходів. Організатори великих подій повинні ретельно аналізувати можливі співпадіння з іншими значущими подіями, щоб уникнути суспільного резонансу. Подібні ситуації можуть посилити напругу в суспільстві, особливо коли мова йде про теми, які й без того викликають дискусії.

Експерти пропонують впровадити централізовану базу пам’ятних дат, яка була б доступною для організаторів заходів. Це дозволило б завчасно уникати подібних помилок.

Проведення КиївПрайду в дні, що співпадають із вшануванням пам’яті жертв Голодомору, стало приводом для активних обговорень у суспільстві. Це підкреслює важливість діалогу між різними групами населення та відповідального підходу до організації заходів. Попри резонанс, організатори намагаються знайти компроміс, демонструючи готовність враховувати суспільні традиції та чутливість.

Урок із цієї ситуації важливий не тільки для КиївПрайду, а й для всіх громадських ініціатив, які прагнуть до змін, але мають діяти з повагою до національної пам’яті.

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