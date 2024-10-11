Держдеп США рекомендував Ізраїлю відмовитися від законопроекту про заборону БАПОР

- 16.10.2024 16:30
Держдеп США рекомендував Ізраїлю відмовитися від законопроекту про заборону БАПОР

Американська адміністрація вважає, що ізраїльській владі слід відмовитися від законопроекту про заборону діяльності Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР) на території єврейської держави.

Як передає Report, про це повідомив на регулярному брифінгу для журналістів керівник прес-служби Держдепартаменту Меттью Міллер.

За його словами, США рекомендували уряду Ізраїлю поставити на паузу імплементацію цього законодавства.

"Ми закликаємо ізраїльську владу взагалі його не приймати. І ми розглянемо наступні кроки, відштовхуючись від того, що станеться наступними днями", - наголосив Міллер.

Вашингтон глибоко стурбований цим законопроектом, питання про його розробку було порушено у листі, надісланому держсекретарем Ентоні Блінкеном та головою Пентагону Ллойдом Остіном керівництву Ізраїлю приблизно два тижні тому, підтвердив Міллер.

Нагадаємо, що на початку жовтня комісія із закордонних справ та безпеки ізраїльського Кнесету (парламент) схвалила проект закону про заборону діяльності БАПОР в Ізраїлі.

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Ключові слова: БАПОР в Ізраїлі, Кнесет, Меттью Міллер

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