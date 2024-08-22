Дві співробітниці шахти на Донеччині загинули внаслідок обстрілу

- 22.09.2024 13:08
Дві співробітниці шахти на Донеччині загинули внаслідок обстрілу

Дві співробітниці шахти на Донеччині загинули внаслідок обстрілу — Міненерго

На території однієї з шахт у Донецькій області внаслідок обстрілу та пожежі загинули дві співробітниці, ще одну жінку було госпіталізовано.

«Внаслідок обстрілу території шахти виникла пожежа. Продукти горіння не проникли у шахту. На момент події у шахті перебувала 371 особа, всі вони були успішно евакуйовані на поверхню. Пожежу було ліквідовано. Під час огляду будівель було виявлено тіла двох загиблих співробітниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні», — повідомило Міністерство енергетики України в неділю.

Національна поліція України у своєму Telegram-каналі уточнила, що трагедія сталася у селищі Вдале Покровського району. «Окупанти потрапили по підприємству в Удалому, внаслідок чого загинули дві цивільні особи і ще одна була поранена», — йдеться у заяві поліції.

Крім того, за інформацією Міненерго, за останню добу внаслідок обстрілів та бойових дій було зафіксовано відключення електроенергії у Донецькій, Полтавській та Сумській областях. Зокрема, у Сумській та Полтавській областях внаслідок обстрілу сталися пожежі, було пошкоджено підстанції та знеструмлено побутових споживачів. Пожежі ліквідовано, частково відновлено енергопостачання.

За даними Міністерства енергетики, минулої доби енергетики змогли відновити подачу електроенергії для 12 110 споживачів, які були відключені через бойові дії та технічні порушення.

На ранок 22 вересня внаслідок бойових дій та технічних неполадок частково або повністю залишалися без світла 485 населених пунктів.

Цього ж дня, 22 вересня, прогнозується імпорт електроенергії з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови з максимальною потужністю до 1300 МВт в окремий годинник.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: новини 22 вересня, обстріли 22 вересня

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