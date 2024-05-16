



Страхи, які заважають завагітніти - 16.05.2024 09:18

Сьогодні ми обговоримо страхи, які заважають жінці завагітніти.

Часто причиною безплідності є: страх, опір життєвому процесу та невпевненість у майбутньому. Адже діти – це наше майбутнє. У такому разі чоловік і жінка поки що не потребують придбання батьківського досвіду або готовності до нього. Цьому сприяє певна обстановка в сім'ї, ставлення батьків один до одного та дітей. Поки в підсвідомості відсутня готовність до появи дитини, будуть проблеми із заплідненням, як би вам не хотілося мати дитину. Вихід один – досліджуйте свої внутрішні переконання. Напевно, ви знайдете там страх перед пологами через пов'язану з цим відповідальність, якісь обмеження та навантаження.

Коли Всесвіт нам чогось не дає, то треба запитати: «А від чого він мене оберігає?» Безпліддя може бути пов'язане із сильним підсвідомим страхом померти. Досліджуйте історію свого Роду. Можливо, ваші предки мали смерті, пов'язані з пологами. І це передалося у спадок як родова програма.

Чи можна звільнитися від страху смерті

Іноді важливою перешкодою є страх стати негарною, непривабливою, зіпсувати фігуру та форму грудей.

Непривабливість жінок після пологів – це міф. Якщо жінка готова до вагітності і фізично, і духовно, тоді цей період стане часом розквіту її жіночого організму. Ті жінки, які до вагітності стежили за своїм тілом, після пологів швидко відновлюють фізичну форму. Турбота про дитину, виховання нової людини роблять жінку ще прекраснішою, розкривають у ній нові грані її істоти, нову силу. Як тільки жінка проведе переоцінку цінностей та вирішить внутрішній конфлікт, вона зможе завагітніти та мати здорове потомство.

Ознайомтеся з можливими внутрішніми причинами безплідності:

страх народження хворої дитини;

проблеми зі здоров'ям: страх, що не вистачить здоров'я та сил: "не потягну", "не вистачить на всіх і на весь час";

страх, що чоловік покине;

переконаність у тому, що народження дітей – це проблеми в сім'ї: конфлікти та сварки;

страх, що чоловік та інші діти не отримають уваги;

фінансові проблеми та відсутність свого житла;

ставлення до дітей як перешкоди для самореалізації, насолод, щасливого життя: «Діти — це обмеження свободи»;

страх втрати привабливості;

страх смерті під час пологів: «Лікарі під час пологів можуть виявити недбалість»;

сумніви у своїй компетентності: «Не зможу виховати гідну людину»;

проблеми у взаєминах з Родом: «Батьки чоловіка мене не приймуть і заважатимуть виховувати дітей так, як хочемо».

Зверніться до підсвідомості, до Душі і знайдіть глибинні причини. Задайте собі питання: «Що неприємне чи страшне може статися, якщо я завагітнію, якщо народжуватиму, якщо народжу дитину і буду її ростити, а потім вона почне жити самостійним життям?» Задавайте це питання знову і знову, доки не усвідомлюєте всі свої страхи та негативні переконання.

Валерій Володимирович рекомендує парам, у яких не вдається завагітніти, помірність від інтимної близькості як мінімум на один місяць. Це час, за який потрібно переглянути всі свої думки щодо сім'ї та дітей, провести серйозну роботу з підготовки до вагітності та пологів, виховання дітей. Це час, коли потрібно відмовитися від руйнівних звичок, зайнятися здоров'ям та очистити свій організм на всіх рівнях. Але головне — змінити свій світогляд.

Психологів часто запитують: «Чи варто робити ЕКЗ, якщо не вдається завагітніти?» Ось, що вважає психолог: «Народження дитини має відбуватися природним шляхом. У цьому світі є багато дітей, які з тих чи інших причин залишились без батьків. То, можливо, варто зробити їх і себе щасливими? В усіх відношеннях це буде краще ніж штучне зачаття».

2 рекомендації, які можуть допомогти вам завагітніти:

Пропрацюйте свої страхи.

Після опрацювання страхів налаштуйтеся на благополучну вагітність та пологи. У Школі здоров'я та радості у розділі «Магазин здоров'я» є сеанс занурення «Настрій на благополучну вагітність та м'які пологи». Він допоможе досягти глибокого розслаблення та звільнитися від негативних думок та емоцій.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини