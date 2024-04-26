



У Чернівецькому районі поліцейські задокументували ДТП з потерпілими - 27.05.2024 15:36

Учора, 26 травня, в с. Ржавинці трапилася аварія, під час якої травмувались водійка та пасажир легковика. Медики госпіталізували потерпілих до лікарні для надання необхідної допомоги. Наразі за фактом ДТП слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Для з’ясування обставин і причин аварії на місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції. Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річна жителька с. Юрківці, не впоралась з керуванням автомобілем «ВАЗ-2107» та допустила з’їзд транспортного засобу в кювет.

У результаті автопригоди постраждала кермувальниця та 40-річний пасажир автомобіля. Лікарі госпіталізували потерпілих до медичної установи.

Слідчі поліції внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Транспортний засіб вилучено. Досудове розслідування триває.

Поліція Буковини закликає громадян неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Бережіть себе та оточуючих!

Платинова Буковина, Чернівці

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