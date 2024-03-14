Розпочалася реєстрація на НМТ-2024

- 14.03.2024 11:49
Розпочалася реєстрація на НМТ-2024

В Україні стартувала реєстрація на Національний Мультипредметний Тест (НМТ) на 2024 рік.

"Починаючи з сьогоднішнього дня розпочинається реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ). Цей процес триватиме до 11 квітня включно. У 2024 році Український центр оцінювання якості освіти проводить реєстрацію в електронному форматі", - зазначено в повідомленні прес-служби Міністерства освіти і науки.

Вказується, що за допомогою спеціального сервісу абітурієнти повинні самостійно створити особистий кабінет і виконати ряд обов'язкових дій.

Зокрема, необхідно: вказати особисті дані (контактну інформацію, категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років"), вказати потребу створення спеціальних умов, вибрати зі списків предмет на вибір та населений пункт для проходження тестування, завантажити копії необхідних документів, та надіслати введену інформацію на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Як вже повідомлялося, НМТ на 2024 рік буде складатися з трьох обов'язкових предметів (українська мова, математика та історія України з XVI по XXI століття) та одного предмету на вибір абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика, хімія, українська література або географія). Тестування відбудеться під час основної (14 травня - 25 червня) та додаткових сесій (11-19 липня).

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: нмт 2024, коли нмт 2024

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