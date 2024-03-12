У Чернівецькому районі слідчі поліції задокументували дорожньо-транспортну пригоду, в якій травмувалася буковинка- 14.03.2024 11:39
Учора, 13 березня, до поліції надійшло повідомлення про аварію з потерпілою в селі Дубівці. Для встановлення обставин події на місці пригоди працювали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП, слідчо-оперативна група відділення № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького райуправління поліції та патрульні поліцейські.
Правоохоронці попередньо встановили, що 52-річний водій автомобіля «Kia Sorento», рухаючись по автодорозі «Н-10» в адміністративних межах села Дубівці, здійснив обгін декількох транспортних засобів та допустив зіткнення з автівкою «Peugeot Expert», під керуванням 25-річної жительки села Виноград Вижницького району.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди кермувальниця мінівена отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілу до лікарні.
За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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