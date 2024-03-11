Новини кіно: фільм по культовому аніме потрапив у надійні руки та що там з Аватаром- 12.03.2024 15:38
Новини кіно: фільм по культовому аніме потрапив у надійні руки та що там з Аватаром
Аніме має велику популярність у всьому світі, і фільм на основі популярного тайтлів може принести великий прибуток студії. Вони можуть доповнити або розширити історію, яку було показано у серіалі, і задовольнити цікавість фанатів у глибшому вивченні улюбленого світу. Крім того, аніме має унікальний художній стиль і атмосферу, які можуть бути цікавими для перенесення на великий екран із використанням реальних акторів або комп'ютерної анімації. Сьогодні стало відомо, що кіностудія Lionsgate обрала режисера для майбутньої кіноадаптації Наруто, надійшовши на цю відповідальну роль Дестіну Деніелу Креттону, який вже зняв для Marvel "Шан-Чі і легенда десяти кілець".
Деталі щодо фільму Наруто
Дестін Деніел Креттон напише сценарій та буде продюсувати фільм разом з Джеєм Манфордом через свою компанію Hisako. Аві Арад та Арі Арад, Еммі Ю і Джеремі Лэтч також приєднаються до проекту. Ця подія буде навіть більш грандіозною, ніж випуск нового відеослоту у Elslots. Мангу «Наруто», створену Масасі Кісимото, можна описати як історію про дорослішання, що акцентується на молодому та енергійному ніндзі, на ім'я Наруто Удзумакі. Це галасливий і неспокійний підліток, який прагне вирости, стати сильним та здобути загальне визнання.
З манги було створено два аніме-серіали:
- - Наруто з 220 серіями;
- - Наруто Шіппуден з 500 епізодами.
Також існують:
- - OVA;
- - анімаційні фільми.
Це величезний всісвіт, що повільно поглиблює у свій світ, нагадуючи фантастичну феодальну Японію. Щодо Дестіна Деніела Креттона, він є дуже гідною кандидатурою для такого проєкту, оскільки має досвід роботи з постановниками ефектних бойових сцен та картин для аудиторії країн Азії. Раніше стало відомо, що одним з сценаристів фільму за мотивами «Наруто» стала Таша Хуо, відома за серіалом «Відьмак: Походження».
Аватар: Легенда про Аанга
На Netflix нещодавно вийшов серіал «Аватар: Легенда про Аанга» (відомий також як «Аватар: Останній маг вітру») — живе переосмислення відомого анімаційного проєкту каналу Nickelodeon. Це вже друга спроба переспівати популярний мультфільм. У 2010 році М. Найт Шьямалан випустив повнометражну версію, яку дублювали російською мовою. Нова версія пробула у виробництві з 2018 року. Серіальний формат підходить «Аватару» набагато краще — хронометраж нової версії майже збігається з тривалістю першого сезону оригіналу. Сюжет доволі близько повторює мультфільм, але в цьому ж його проблема. Середня оцінка глядачів 7 із 10.
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