Маск приїде на фабрику Tesla під Берліном після підпалу ЛЕП

- 13.03.2024 15:00
Маск приїде на фабрику Tesla під Берліном після підпалу ЛЕП

"Гігафабрика" Tesla під Берліном відновлює виробництво після відновлення електропостачання, перерваного тиждень тому через підпал ЛЕП.

Завод Tesla під БерліномФото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance
Через тиждень після передбачуваного підпалу опори ЛЕП у Бранденбурзі, внаслідок якого було відключено електрику на "гігафабриці" Tesla у Грюнхайді під Берліном, завод відвідає гендиректор компанії Ілон Маск. Американський мільярдер приїде до Грюнхайду вранці 13 березня, повідомляє у вівторок, 12 березня, видання Table Media з посиланням на джерела в Tesla.

Імовірно, Маска супроводжуватимуть прем'єр-міністр Бранденбурга Дітмар Войдке (Dietmar Woidke) та земельний міністр економіки Йорг Штайнбах (Jörg Steinbach). Офіційного підтвердження Tesla не надходило.

Тим часом електропостачання заводу Tesla було відновлено увечері 11 березня – значно швидше, ніж очікувалося раніше. Міністр Штайнбах подякував постачальнику енергії E.DIS. Тепер поступово нарощуватиметься виробництво на "гігафабриці" американського автовиробника. Коли його буде відновлено повністю, наразі невідомо, повідомила представниця заводу.

"Гігафабрика" Tesla зупинена через підпал ЛЕП
Виробництво на єдиному в Європі заводі Tesla було зупинено вранці 5 березня через відключення електрики внаслідок підпалу ЛЕП, майже всі 12 тисяч співробітників підприємства були відправлені додому. У Tesla заявили, що не розраховують на швидке поновлення виробництва. За даними МВС Бранденбурга, невідомі підпалили окрему опору лінії електропередачі, що призвело до збою в подачі електроенергії в населених пунктах округу Одер-Шпре в Бранденбурзі і на розташованому поблизу заводі виробника електромобілів Tesla. Керівник заводу Андре Тіріг (André Thierig). оцінив завдані збитки у сотні мільйонів євро.

Поліція з'ясовує, чи винна у підпалі визнана лівоекстремістською "Вулкан-група", яка взяла на себе відповідальність за інцидент. "Сьогодні ми влаштували диверсію на Tesla", - цитують німецькі інформагентства витяги із заяви угруповання, розісланої електронною поштою. У ньому компанію Tesla звинувачують у "екстремальних умовах експлуатації" та вимагають "повного знищення гігафабрики".

Місцева влада з обуренням відреагувала на повідомлення про атаку. "Це не має нічого спільного з протестом. Це злочинці, - заявив міністр внутрішніх справ Бранденбурга Міхаель Штюбген (Michael Stübgen). - І ми їх переслідуватимемо всіма законними засобами, які є в нашому розпорядженні". Глава Tesla Ілон Маск звинуватив винуватців пригоди у дурниці. "Це або найтупіші екотерористи у світі, або маріонетки тих, хто не переслідує благих екологічних цілей", - написав він у соцмережі X.

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Ключові слова: Ілон Маск НІмеччина, Тесла в Німеччині

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