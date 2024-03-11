



Вблизи села Тязов между Ивано-Франковском и Галичем произошло ДТП - 3 погибло - 12.03.2024 19:15

12 марта примерно в 13 часов вблизи села Тязов между Ивано-Франковском и Галичем произошла авария с участием пассажирского автобуса и легковушки.

Известно, что столкнулись седан Мерседес и рейсовый микроавтобус с пассажирами, от удара автобус взлетел в кювет и опрокинулся.

В областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф "Галцы" предварительно сообщили о трех погибших и шести травмированных. На месте аварии работают шесть бригад "скорой", также есть спасатели и полиция.

На этом участке дороги – значительное усложнение движения транспорта.

По предварительной информации от областной полиции, 57-летний водитель "Mercedes C220", житель села Угорники, выехал на встречную полосу движения, где столкнусь с рейсовым автобусом "Уезд - Ивано-Франковск". В результате аварии предварительно три человека погибли, а именно – водитель рейсового автобуса и его двое пассажиров. Кроме этого, есть травмированные пассажиры.

Платинова Буковина, Чернівці

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