ДБР повернуло державі понад 260 кг незаконно видобутого бурштину

- 08.03.2024 22:54
ДБР повернуло державі понад 260 кг незаконно видобутого бурштину

ДБР повернуло державі понад 260 кг незаконно видобутого бурштину
За результатами розслідування ДБР державі повернуто 262 кг незаконно видобутого бурштину, а нелегальні копачі та продавці мінералу отримали тюремні строки.

Нагадаємо, влітку 2023 року працівники ДБР затримали «на гарячому» двох учасників злочинної групи під час збуту понад 200 кг бурштину за 12,7 тисячі доларів США.
Начальник караулу пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС Рівненщини та місцевий мешканець нелегально видобували та збували бурштин.
Ділки торгували камінням великими партіями, а за 1 кілограм просили близько 70 доларів США. Під час обшуків у них було знайдено ще 62 кг нелегально здобутого бурштину.

У ході розслідування ДБР встановило ще двох учасників групи, які допомагали видобувати та збувати каміння. ДБР завершило розслідування і на початку 2024 року справу передали до суду.

За рішенням Дубровицького районного суду Рівненської області усіх чотирьох обвинувачених визнано винними у незаконному придбанні та збуті бурштину, вчинених повторно, у значних розмірах, організованою групою (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України).

Також працівника ДСНС з одним спільником додатково визнано винними у незаконному зберіганні та придбанні зброї (ч. 1 ст. 263 КК України).

Крім того, суд повернув державі бурштин та інше майно, вилучене в ході слідства.

Працівник ДСНС та його спільник отримали покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, інші двоє учасників групи отримали 4 роки ув’язнення з іспитовим строком на 1 рік.

Публічне обвинувачення здійснювала Рівненська обласна прокуратура.

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