Звичайно ж, що головний конкурент Samsung не міг лишитися осторонь - за інсайдерською інформацією Apple також працює над власною версією розумного кільця, яке може отримати назву Apple Ring

Враховуючи таємничість Apple на етапі виробництва нових гаджетів, інформації традиційно небагато, проте той факт, що кільце має стати першим абсолютно новим гаджетом для компанії за останні 10 років, все інтригує.

Те, що обидва технологічних гіганти вбачають перспективу у ринку подібних гаджетів, говорить про те, що у найближчому майбутньому варто очікувати їх масову появу. Варто зазначити, що на ринку вже декілька років існують виробники смарт-кілець, проте вихід на цю територію Samsung та Apple означає лише одне - неминучу популярність.

Про це свідчать і прогнози аналітиків - до 2031 року капіталізація цього ринку складатиме 200 млн доларів, тоді як сьогодні він оцінюється не більше ніж у 20. Масова поява розумних кілець на ринку може навіть певною мірою стати альтернативою смарт-годинникам. В цілому вони здатні виконувати приблизно ті ж функції, проте мають бути більш зручним аксесуаром з довшим часом автономної роботи. Разом з тим Apple готує і серйозне оновлення лінійки смарт-годинників та інші інновації, тому смарт-кільце від них поки не має навіть приблизної дати виходу.