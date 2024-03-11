Смарт-кільце - технологічний хіт цього року- 11.03.2024 14:06
Активність лідерів ринку мобільних технологій цього року натякає на те, що зовсім скоро користувачі всього світу будуть активно опановувати новий гаджет - Samsung та Apple обіцяють презентувати смарт-кільце, яке вже зараз виглядає дуже перспективним девайсом, яким свого часу став смарт-годинник.
Galaxy Ring від Samsung
За прогнозами аналітиків гаджет майбутнього - це розумне кільце, яке вже сьогодні активно збільшує кількість користувачів в усьому світі. Це відкриває великі перспективи і для розробників різноманітних додатків, які будуть розширювати його функціонал. Проводячи аналогію з онлайн казино, де можна отримати 33 фріспіни за реєстрацію у якості бонуса, поява нового гаджету поки що схожа на довгоочікувані VR-розваги в казино - цікаво, але подробиць мало.
Корейський технологічний гігант розпочав 2024 рік одразу з козирів - флагманський смартфон Samsung Galaxy S24, який робить акцент на технологіях штучного інтелекту вже надійшов у продаж. Проте на цьому виробник зупинятися не планує - на тій же презентації у січні. Samsung показав ще один гаджет майбутнього, щоправда, подробицями не поділився.
Схоже, що смарт-кільце Galaxy Ring буде презентовано у рамках другої презентації Galaxy Unpacked, яка має відбутися вже влітку. Очікується, що новинка зможе органічно доповнити розумну екосистему Samsung. Власне ідея такого пристрою не нова, а саме кільце очевидно буде виконувати як мінімум базові функції:
- - Збирати інформацію про здоровʼя
- - Моніторити різноманітні показники
- - Бути платіжним інструментом
- Відомо, що Galaxy Ring буде презентовано у 8 різних розмірах.
Звичайно ж, що головний конкурент Samsung не міг лишитися осторонь - за інсайдерською інформацією Apple також працює над власною версією розумного кільця, яке може отримати назву Apple Ring
Враховуючи таємничість Apple на етапі виробництва нових гаджетів, інформації традиційно небагато, проте той факт, що кільце має стати першим абсолютно новим гаджетом для компанії за останні 10 років, все інтригує.
Те, що обидва технологічних гіганти вбачають перспективу у ринку подібних гаджетів, говорить про те, що у найближчому майбутньому варто очікувати їх масову появу. Варто зазначити, що на ринку вже декілька років існують виробники смарт-кілець, проте вихід на цю територію Samsung та Apple означає лише одне - неминучу популярність.
Про це свідчать і прогнози аналітиків - до 2031 року капіталізація цього ринку складатиме 200 млн доларів, тоді як сьогодні він оцінюється не більше ніж у 20. Масова поява розумних кілець на ринку може навіть певною мірою стати альтернативою смарт-годинникам. В цілому вони здатні виконувати приблизно ті ж функції, проте мають бути більш зручним аксесуаром з довшим часом автономної роботи. Разом з тим Apple готує і серйозне оновлення лінійки смарт-годинників та інші інновації, тому смарт-кільце від них поки не має навіть приблизної дати виходу.
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