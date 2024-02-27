Сильний землетрус стався у Туреччині

- 27.02.2024 20:17
Сильний землетрус стався у Туреччині

Землетрус магнітудою 4,6 стався у Туреччині.

Поштовх магнітудою 4,6 стався близько 19:09 за часом Астани, вогнище залягало біля села Бейпінар на глибині близько 7 кілометрів.

Про руйнування не повідомляється. Служба з ліквідації наслідків стихійного лиха попередила, що вівторок у турецькій провінції Чанаккале на заході країни стався землетрус магнітудою 4,6.

Поштовх магнітудою 4,6 був зафіксований близько 19:09 за місцевим часом, осередок землетрусу знаходився біля села Бейпінар на глибині приблизно 7 кілометрів.

Сейсмологи обсерваторії Канділлі оцінили магнітуду 4,5.

Інформації про руйнування поки що немає.

Землетрус в Алмати. У січні відчутний землетрус відчули жителі Алмати о 00:09 23 січня. Епіцентр розташований на території Киргизстану, за 264 кілометри від Алмати. В Алмати відчутність становила п'ять балів. Багато мешканців вийшли на вулицю, на дорогах утворилися пробки. Сирени у місті не звучали. Спочатку повідомлялося про вісім постраждалих в Алмати. Троє людей зазнали травм, вистрибуючи з другого та третього поверхів житлових будинків. Пізніше стало відомо, що за медичною допомогою звернулися 44 особи. До вечора 23 січня кількість постраждалих зросла до 67 осіб. Серед них — двоє немовлят. У ДНС пізніше відповіли, що чомусь не включили сирену під час землетрусу. Прем'єр заявив, що люди піддалися паніці через відсутність інформації.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: землетрус Турція 2024

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